Mor als 92 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
La família va regentar durant anys el forn de pa Sirera de la plaça Clavé de Manresa
Conxita Fortuny, mare de la infermera i cooperant manresana Flors Sirera assassinada a Ruanda l’any 1997, ha mort als 92 anys. Fortuny era coneguda a Manresa perquè durant molts anys la família va regentar el forn de pa Sirera de la plaça Anselm Clavé. Aquest dilluns a les 12 del migdia s'instal·larà la sala de vetlles al tanatori de Mémora de Manresa. El funeral se celebrarà a les 5 de la tarda a Mémora mateix.
Fortuny vivia en una casa de pagès a l’Alzina, al Pallars Jussà. Es va casar amb Francesc Sirera, que va morir el 2016, pastisser a Tremp. La parella va obrir un forn a Tremp mateix i un a Talarn, tot i que la seva idea era anar a viure a una ciutat. Va sortir l’oportunitat de fer-ho a Manresa, on es van traslladar quan la Flors era petita.
Mare de tres fills, Josep Maria, Imma i Flors, la vida a la família va donar un tomb quan Flors Sirera va ser assassinada a Ruanda un 18 de gener del 1997 quan feia tasques humanitàries. Tenia 33 anys. Va ser assassinada juntament amb dos cooperants més de l’ONG Metges del Món.
L’abril del 2018, Conxita Fortuny, acompanyada de dos dels seus nets, va rebre al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa la primera Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat que es va atorgar a títol pòstum a Flors Sirera.
Tret dels darrers anys, quan ja estava delicada de salut, ha assistit sempre als actes d’homenatge a Flors Sirera i als memorials que s’han celebrat cada any. El cas encara s’està investigant a l’Audiència Nacional.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi