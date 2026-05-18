La Casa de la Culla, imprengada d'història, es mostra als visitants
Una vintena de persones van participar en una visita guiada per la masia documentada al segle XII
Descobrir la Casa de la Culla va ser una altra de les propostes que es van dur a terme a Manresa amb motiu del Dia Internacional dels Museus. Va consistir en una visita guiada a càrrec de Gonçal Portabella, que es coneix cada racó d’una casa que està documentada al segle XII tot i que el terme «partida de la Culla» ja surt en un document de finals del X.
La història ha impregnat tota la casa, i aquesta mateixa història, vinculada al conreu del vi -ara és la seu de la DO Pla de Bages- i a l’economia agrícola i ramadera, és el que Portabella va transmetre a la vintena de persones que van participar en la visita.
Aquesta comença al vestíbul, on es fa una introducció, i continua al que és la part més antiga de la casa: el celler. Originàriament, era l’única estança: s’hi vivia, s’hi treballava i s’hi tenia el bestiar. A mesura que la casa va prosperar, es va anar fent gran. Actualment s'hi conserven tres grans botes de vi.
Del celler a la cuina, de la cuina a les habitacions i de les habitacions a la finca del voltant de la casa que ara acull un camp d’aprenentatge d’Ensenyament. Durant pràcticament dues hores, els visitants van fer un recorregut per la història de Manresa.
