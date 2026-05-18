El cens de gats de Manresa va créixer gairebé un 50% en només dos anys
L’informe comptabilitza 3.258 felins, que són 1.083 més que els que constaven al registre de l’Ajuntament corresponent al 2022
Al cens d’animals de companyia de l’Ajuntament de Manresa hi ha 3.258 gats registrats, que són gairebé un 50% més que fa 2 anys, segons dades de la Memòria de l’any 2024 de la Unitat de Sanitat.
La progressió ha estat: 2.175 felins censats l’any 2022, 2.721 el 2023 i els ja esmentats 3.258 l’any 2024.
L’augment percentual és força superior que pel que fa als gossos, tot i que aquests animals de companyia són més nombrosos a Manresa, gairebé el doble. L’Ajuntament té constància de 6.018 gossos a la ciutat, dels quals 581 de races considerades com a potencialment perilloses.
En aquest cas, la progressió ha estat de 4.964 cans censats l’any 2022, 5.628 el 2023 i els ja esmentats 6.018 el 2024. En 2 anys el percentatge d’increment ha estat del 21%. Durant l’any 2024, es van produir 1.011 noves inscripcions d’animals de companyia, de les quals 473 corresponien a gossos (47 d’ells de races considerades potencialment perilloses), 534 a gats i 4 a fures, mentre que es va sol·licitar la baixa del cens de 133 animals, 100 gossos (dels quals 20 de races potencialment perilloses) i 33 gats.
En l’informe, consten censats a Manresa 9.294 animals, que corresponen als 6.018 gossos (581 considerats potencialment perillosos), 3.258 gats i 18 fures.
Els 9.294 animals censats suposen un increment de l’11% respecte dels comptabilitzats un any abans. La proporció d’animals per habitant és de 0,116 animals per habitant.
Llicència especial
La llicència per a la conducció de gossos de races potencialment perilloses pretén garantir la seguretat mitjançant el desenvolupament dels requisits legals al respecte.
Durant l’any 2024 es van tramitar 101 sol·licituds de particulars, de les quals 99 van ser atorgades i 2 denegades. 38 llicències van ser per a les persones voluntàries de la Protectora d’Animals de Manresa Aixopluc, per a la conducció dels cans de races potencialment perilloses que té l’entitat en règim d’acolliment.
Es manté la tendència en augment del nombre de llicències sol·licitades de particulars, un 7%, un increment menor que es pot relacionar amb un descens de les inscripcions de gossos potencialment perillosos respecte a l’any anterior.
Tenint en compte el total de llicències atorgades (particulars i voluntaris), l’increment respecte a l’any anterior és del 22%.
