La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
Culpen certs discursos polítics de generar un clima de violència contra els nouvinguts
La comunitat islàmica de Manresa ha condemnat les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa. Els fets es van produir a tres quarts i cinc de vuit del vespre d'aquest diumenge a la baixada dels Drets amb la via Sant Ignasi de Manresa, quan els Mossos van detenir un home de 44 anys i una dona de 47 per acusats dels delictes de lesions i d'odi.
Segons els testimonis presencials, aquesta parella es va dedicar a insultar i menysprear les dones que portaven mocador islàmic. Això va fer que la situació arribés a un moment de tensió que va acabar amb quatre dones agredides, dues de les quals d'edat avançada, i ells dos detinguts. Les dones van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu per rebre atenció mèdica, tot i que no van quedar ingressades.
Abdellah Anhari, president de l’Associació Cultural Islàmica del Bages, i responsable de la mesquita Al-Fath, diu que tot el que va passar "és deplorable. És el que podem esperar del discurs d'odi d'aquests partits polítics extrems, que només busquen vots". Per això condemna els fets i creu que "s'ha de resoldre des de l'àmbit de la justícia i, si vols, des de la política".
En termes molt semblants s'expressava Noureddine El Benadi, president de la comunitat islàmica de Manresa, i responsable de la mesquita Mossab Ibn Omaïr, del polígon dels Dolors. En aquest cas, però, amb més "prudència, perquè cal deixar que la justícia segueixi el seu camí. Però que quedi clar que estem contra tota violència, vingui de qui vingui".
Ambdós líders musulmans a Manresa han explicat a Regió7 que es fan moltes iniciatives per a fomentar la pau i la convivència. Fins i tot el sermó que van pronunciar divendres les 10 mesquites que hi ha al Bages va ser consensuat, i va parlar de la "convivència i de la pau. Però també de què cal que els pares eduquin els seus fills i que els controlin", deia Abdellah Anhari, que acabava dient "però és clar, els que causen problemes no venen a la mesquita".
