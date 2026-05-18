Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Cúrcuma Viatges presenta “Viatges Bohemis”, inspirats en la costa atlàntica del Marroc

El projecte amb base a Manresa presenta una nova col·lecció d’experiències sota el nom “Viatges Bohemis”

Experiències Cúrcuma Viatges

Experiències Cúrcuma Viatges / Cúrcuma Viatges

Regió7

Cúrcuma Viatges és un projecte especialitzat en viatges a mida al Marroc. Cada proposta es construeix tenint en compte l’estil de vida, la personalitat i les preferències de cada viatger. Fomentant el turisme sostenible que et permeten gaudir i mimetitzar-te amb la cultura.

La connexió amb el territori permet crear experiències allunyades dels circuits convencionals i descobrir el país des d’una mirada més propera i autèntica.

El projecte dona a conèixer aquests dies a l’ExpoBages una nova col·lecció sota el nom de “Viatges Bohemis”, experiències inspirades en la costa atlàntica del Marroc i construïdes a partir d’universos cinematogràfics, amb propostes que porten noms de pel·lícules i que conviden a descobrir el país des d’una perspectiva més sensorial i cultural.

Quilòmetres de costa atlàntica, llargs passejos fins a la caiguda del sol, ambient bohemi; tot això i més forma part d’aquesta línia que conviu amb les experiències personalitzades que Cúrcuma Viatges continua organitzant arreu del Marroc.

Les experiències es divideixen en tres universos de viatge: urbans, bohemis i nòmades, cadascun inspirat en paisatges i localitzacions diferents del Marroc.

Sorteig a Instagram

Coincidint amb aquesta presentació, Cúrcuma Viatges ha posat en marxa un sorteig a Instagram per donar a conèixer una d’aquestes noves experiències. La proposta inclou 3 nits a Essaouira per a dues persones dins dels nous “Viatges Bohemis”.

La participació estarà activa del 17 al 24 de maig i s’anunciarà la persona guanyadora el dia 25 del mateix mes. Al perfil d’Instagram de Cúrcuma Viatges (@curcumaviatges) es pot trobar la publicació per participar-hi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents