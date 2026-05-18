Cúrcuma Viatges presenta “Viatges Bohemis”, inspirats en la costa atlàntica del Marroc
El projecte amb base a Manresa presenta una nova col·lecció d’experiències sota el nom “Viatges Bohemis”
Regió7
Cúrcuma Viatges és un projecte especialitzat en viatges a mida al Marroc. Cada proposta es construeix tenint en compte l’estil de vida, la personalitat i les preferències de cada viatger. Fomentant el turisme sostenible que et permeten gaudir i mimetitzar-te amb la cultura.
La connexió amb el territori permet crear experiències allunyades dels circuits convencionals i descobrir el país des d’una mirada més propera i autèntica.
El projecte dona a conèixer aquests dies a l’ExpoBages una nova col·lecció sota el nom de “Viatges Bohemis”, experiències inspirades en la costa atlàntica del Marroc i construïdes a partir d’universos cinematogràfics, amb propostes que porten noms de pel·lícules i que conviden a descobrir el país des d’una perspectiva més sensorial i cultural.
Quilòmetres de costa atlàntica, llargs passejos fins a la caiguda del sol, ambient bohemi; tot això i més forma part d’aquesta línia que conviu amb les experiències personalitzades que Cúrcuma Viatges continua organitzant arreu del Marroc.
Les experiències es divideixen en tres universos de viatge: urbans, bohemis i nòmades, cadascun inspirat en paisatges i localitzacions diferents del Marroc.
Sorteig a Instagram
Coincidint amb aquesta presentació, Cúrcuma Viatges ha posat en marxa un sorteig a Instagram per donar a conèixer una d’aquestes noves experiències. La proposta inclou 3 nits a Essaouira per a dues persones dins dels nous “Viatges Bohemis”.
La participació estarà activa del 17 al 24 de maig i s’anunciarà la persona guanyadora el dia 25 del mateix mes. Al perfil d’Instagram de Cúrcuma Viatges (@curcumaviatges) es pot trobar la publicació per participar-hi.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»