Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Les víctimes van resultar ferides després de rebre diversos cops de puny i van haver de ser traslladades a l'hospital

Detall d'un vehicle policial / acn /Arxiu

Eduard Font Badia

ACN

Manresa

Els Mossos han detingut aquest diumenge un home de 44 anys i una dona de 47 per haver agredit quatre dones musulmanes a Manresa.

Els fets van passar poc abans de les vuit del vespre, quan una patrulla policial va sentir crits i va veure vist un grup de persones barallant-se a la baixada dels Drets, tocant a la via Sant Ignasi. Segons ha avançat NacióManresa i ha confirmat Regió7, les quatre dones van patir contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny i van haver de ser traslladades a l'hospital.

Els Mossos atribueixen als dos arrestats delictes de lesions i d'odi. Diversos testimonis asseguren que la parella feia estona que insultava dones que portaven mocador pel carrer. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial en les pròximes hores.

Veïns i comerciants de Santpedor reclamen un pla de regeneració del nucli antic

Dos detinguts a Manresa per agredir quatre dones musulmanes al mig del carrer

Les obres de la nova rotonda de l'Escola El Vinyet de Solsona interrompen el trànsit en la seva fase final

L'Audiència Nacional conclou que Shakira no va defraudar el 2011 i Hisenda li ha de tornar 60 milions

L'Hondius arriba a Rotterdam per a la seva desinfecció sota estrictes mesures sanitàries

Catalunya activa una nova tanda d'avisos per pluges torrencials a Catalunya per a aquest dilluns i dimarts

Els Agents Rurals convoquen tres dies de vaga per reclamar millores laborals i denunciar la precarietat que del cos

Espanya es prepara per al primer episodi de calor de l'any amb valors per sobre dels 30 graus i màximes de fins a 38

