Dotze atacs de gossos a persones en un sol any a Manresa

En cap dels casos es va determinar l'existència de cap malaltia contagiosa

Els gossos tenen una potent mossegada / PixaBay

Francesc Galindo

Manresa

Segons la Memòria de la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa, el 2024 es van comptabilitzar 14 agressions per part de gossos, 12 d’elles a persones i 2 a altres animals. En cap dels casos es va determinar cap malaltia contagiosa. Durant el 2024 es van tramitar 94 expedients relacionats amb animals de companyia dintre dels quals s’inclouen les dades d’agressions/mossegades.

El 57% dels expedients s’inicien per condicions d’allotjament deficients, manca d’identificació o cens, o manca de llicència.

Expedients sancionadors

Pel que fa a l’inici dels expedients, el 39% s’obre a partir d’informació dels cossos de seguretat i un 34% de queixes de la ciutadania. Com a resultat es van incoar 53 expedients sancionadors: 3 per condicions d’allotjament, 18 per manca d’identificació o cens, 23 per manca de llicència de gossos potencialment perillosos, 4 per abandonament o pèrdua, 2 per transmissió o criança irregular i 3 per altres motius.

Des de la Unitat de Sanitat s’atenen i es tramiten tant les denúncies per incompliments de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos com les queixes ciutadanes presentades.

