Dotze atacs de gossos a persones en un sol any a Manresa
En cap dels casos es va determinar l'existència de cap malaltia contagiosa
Segons la Memòria de la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament de Manresa, el 2024 es van comptabilitzar 14 agressions per part de gossos, 12 d’elles a persones i 2 a altres animals. En cap dels casos es va determinar cap malaltia contagiosa. Durant el 2024 es van tramitar 94 expedients relacionats amb animals de companyia dintre dels quals s’inclouen les dades d’agressions/mossegades.
El 57% dels expedients s’inicien per condicions d’allotjament deficients, manca d’identificació o cens, o manca de llicència.
Expedients sancionadors
Pel que fa a l’inici dels expedients, el 39% s’obre a partir d’informació dels cossos de seguretat i un 34% de queixes de la ciutadania. Com a resultat es van incoar 53 expedients sancionadors: 3 per condicions d’allotjament, 18 per manca d’identificació o cens, 23 per manca de llicència de gossos potencialment perillosos, 4 per abandonament o pèrdua, 2 per transmissió o criança irregular i 3 per altres motius.
Des de la Unitat de Sanitat s’atenen i es tramiten tant les denúncies per incompliments de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia i gossos potencialment perillosos com les queixes ciutadanes presentades.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»