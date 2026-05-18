Els museus de Manresa fan un gir social i lúdic per captar públic nou
Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, els equipaments han obert les seves portes i han organitzat tot d’activitats lúdiques
La Casa de la Culla de Manresa no és pròpiament un museu, però com si ho fos. Documentada al segle XII, conserva l’essència de la història. El Museu de l’Aigua i el Tèxtil, en canvi, és més que un museu. També es pot convertir en una pista de ball o en una gran sala on practicar ioga. El Museu del Barroc de Catalunya a Manresa pot esdevenir, si convé, en un espai ple d’enigmes perquè es puguin superar en família.
Són algunes de les desenes de propostes que s’han dut a terme aquest cap de setmana a les comarques centrals que han permès gaudir dels museus des d’una perspectiva més lúdica del que ens tenen acostumats. Ho ha fet possible el Dia Internacional dels Museus que precisament se celebra avui dilluns. Però també el nou rol estan agafant els museus. A part de la seva missió de preservar i difondre les seves peces, estan exercint d’equipaments lúdics i socials.
Ioga i cinteria
És en aquest context que al costat de les turbines, les màquines de vapor o antics telers del Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, aquests darrers dies s’ha pogut practicar ioga a l’espai dedicat a la cinteria, o bé assistir a una visita teatralitzada amb l’Esperanceta, una dona que va deixar la Vall d’Àneu per anar a la ciutat i que va explicar al centenar d’assistents que van participar de la proposta la seva nova vida a Manresa, a la fàbrica. Tot amb molt humor. El programa s’ha arrodonit amb activitats familiars i culturals.
Segons el director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil, Eudald Serra, els museus han d’exercir, també, un paper social i prestar serveis al barri i a la ciutat. «Hem d’apropar el patrimoni de la forma més acurada possible, però també d’una forma molt oberta. La societat és àmplia i diversa, i hem de fer propostes adaptades a diferents públics perquè descobreixin el museu d’acord amb els seus interessos».
Més que un museu
Posa com a exemple les biblioteques, que han deixat de ser espais purament de lectura on renyaven qui xerrava. Ara tenen zones infantils, s’hi fan exposicions i presentacions de llibres. «Hem de seguir aquesta estela. Obrir-nos, oferir activitats i relacionar-les amb les col·leccions que tenim, que per això som un museu».
Al Museu del Barroc, un altre dels punts centrals del cap de setmana, menuts i grans van poder jugar amb els colors del barroc amb l’artista Txema Rico, assistir al concert de Júlia Cruz coincidint amb l’acte institucional contra l’LGTBI-Fòbia o descobrir el museu en família.
Una nova direcció
Es dona la circumstància que el Museu de Manresa-Museu del Barroc estrenarà directora. Es tracta d’Anna Comas. Tot i que oficialment encara no ha pres possessió del càrrec, sí que va estar pendent del que passava a l’equipament tot el cap de setmana. «El Dia Internacional dels Museus és el nostre dia, el dia que mostrem la importància d’aquestes institucions amb jornades de portes obertes i moltes activitats per convidar a nous públics amb propostes diferents del dia a dia», va manifestar a Regió7. «És la nostra festa gran» que, en aquest cas, ha coincidit amb la seva selecció com a directora. «És una feliç coincidència», va assegurar.
