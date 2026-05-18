Una físio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
El dimecres 20 de maig a l’edifici FUB1 hi haurà una sessió a les 4 oberta al públic i una altra per a fisioterapeutes professionals a 2/4 de 7 de la tarda a càrrec de Mireia Grossmann
Regió7
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya està decidit a seguir divulgant coneixement contra alguns dels tabús de salut més establerts en la nostra societat. Per aquesta raó, ha posat en marxa la segona gira sobre salut pelviana que aproparà a moltes ciutats del territori xerrades divulgatives obertes al conjunt de la població.
El pròxim dimecres 20 de maig la gira s’atura a Manresa, concretament a l’edifici FUB1 de la UManresa on se celebraran dues sessions, una primera a les 16.00 h per al públic en general i, una segona, a les 18.30 h, per a fisioterapeutes professionals. Ambdues seran conduïdes per la coneguda fisioterapeuta Mireia Grossmann, amb gairebé 200.000 seguidores a Instagram, i l’objectiu és entendre la salut del sòl pelvià, aprendre què l’agredeix i, sobretot, què es pot fer per protegir-lo.
S'analitzaran situacions quotidianes
S’analitzaran situacions quotidianes que poden afectar-lo —com alguns hàbits posturals, esforços repetits o determinades etapes vitals— i de com petites modificacions en el dia a dia poden ajudar a cuidar-lo millor.
El taller consta d’una part pràctica perquè els i les participants surtin de l’activitat, no només amb informació valuosa, sinó també amb eines concretes i funcionals, que podran aplicar en el seu dia a dia, des del primer moment. Aquesta part permetrà prendre consciència del propi cos i entendre millor com protegir el sòl pelvià en activitats quotidianes.
Per al Col·legi, en paraules del seu degà Ramon Aiguadé, “la promoció de la salut pelviana és una necessitat poblacional que s’ha d’integrar en les estratègies de prevenció primària. La nostra inversió en divulgació s’ha de veure, després, recolzada per les estratègies del sistema de salut per tal d’acompanyar els pacients en aquest àmbit”.
Combatre tabús amb proximitat i parlant clar
La iniciativa del Col·legi respon a la necessitat de millorar el coneixement sobre la salut pelviana entre la població general. Tot i que es tracta d’un àmbit clau per al benestar físic, emocional i social, les disfuncions del sòl pelvià continuen sent freqüents i, alhora, poc visibles i poc abordades des de la prevenció. En aquest sentit, diversos estudis dels darrers anys, entre ells el Baròmetre de la Salut del Col·legi de Fisioterapeutes, han posat de manifest els dèficits d’informació i la persistència de falses creences entre la població, fet que reforça la necessitat d’impulsar accions divulgatives de proximitat.
Històricament, parlar de funcions corporals com la micció, la defecació o la sexualitat ha estat envoltat de silencis i estigmes. Aquesta manca de normalització ha contribuït a una educació insuficient en salut perineal i a la invisibilització de moltes problemàtiques associades.
Les xerrades combinen continguts teòrics amb experiències pràctiques. Entre els aspectes que s’hi tractaran hi ha el treball coordinat de la musculatura del sòl pelvià amb la respiració i l’abdomen, així com els hàbits saludables relacionats amb la micció i la defecació. També es donaran a conèixer els principals senyals d’alerta que poden indicar la necessitat de consultar un fisioterapeuta especialitzat, amb l’objectiu de fomentar la detecció precoç i la prevenció.
La gira, que va començar a Lleida, ha passat o passarà per Reus, Barcelona, Girona, Vielha o Andorra la Vella.
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos del col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en fisioteràpia. Actualment, compta amb 13.500 col·legiats i col·legiades, per als quals du a terme accions de formació, orientació, assessorament, defensa i difusió de la professió.
