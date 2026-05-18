La Generalitat celebra la Setmana del Govern Obert també a Manresa
Es consolida la descentralització i enguany, a més de la capital del Bages, les seus són Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Girona
Regió7
La Generalitat organitza la Setmana del Govern Obert del 18 al 22 de maig per facilitar l’accés a la informació, una contractació pública més transparent i una participació més activa de la ciutadania en les polítiques públiques. El programa que ha preparat la Generalitat té com a objectiu compartir els resultats d’aquests canvis i donar compte de com s’hi està treballant per ampliar aquests impactes. A més a més, per segon any consecutiu, les seus seran diferents ciutats de Catalunya: Manresa, Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Girona.
La iniciativa, liderada per l’Open Government Partnership (OGP), promou un model de gestió de les administracions públiques basat en la transparència, la participació i la rendició de comptes. Enguany fa quinze anys que va començar aquest moviment per transformar les institucions, amb reformes i lleis.
Acte inaugural al Palau de la Generalitat
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, inaugurarà la Setmana el dilluns 18, al Palau de la Generalitat. La jornada comptarà amb la presència del catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de la Coruña i exministre de Justícia, Francisco Caamaño, que analitzarà les mesures vigents de protecció de les persones que informen sobre infraccions que poden presentar una amenaça o perjudici per a l’interès públic, conegudes com a alertadores, i els aspectes que podria incorporar una futura llei catalana en aquest àmbit.
L’anàlisi dels avenços en la lluita contra la corrupció continuarà el dimarts 19, en un acte a Sant Boi de Llobregat que reunirà els punts de vista de les administracions locals, les empreses públiques i l’Oficina Antifrau de Catalunya. La sessió abordarà el funcionament del sistema d’alertes i la protecció de les persones que en fan ús. La segona part del matí estarà dedicada a la gestió de la qualitat dels serveis públics.
La segona part del programa està dedicada a com la participació ciutadana té impacte real en les polítiques públiques. Recentment, el Govern ha aprovat el Projecte de llei de Participació Ciutadana i actualment està en tramitació parlamentària. En aquest marc s’explicarà com s’estan integrant les recomanacions de la primera Assemblea Ciutadana pel Clima de Catalunya en l’acció de govern, d’acord amb el compromís adquirit per Acord de govern a finals d’any. La sessió tindrà lloc dimarts 19, al Palau Robert, a la tarda.
L’endemà, dia 20, a Manresa, els governs locals podran conèixer l’aposta per la participació ciutadana en l’elaboració de projectes de regeneració urbana i social que han tingut èxit en la convocatòria del Pla de barris i viles de Catalunya.
Hi intervindrà el comissionat per a l’Impuls de les polítiques de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Carles Martí. Abans, amb ajuntament i entitats, es presentaran iniciatives per incloure la veu de col·lectius infrarepresentats, com ara joves, gent gran o persones amb discapacitat, en les polítiques públiques.
La Setmana clourà a Girona el dijous 21 amb una jornada organitzada amb el suport de la Diputació de Girona en què experts de diferents disciplines oferiran una visió pràctica dels límits i equilibris entre la transparència i la protecció de dades a l’Administració per dur a terme una gestió responsable de la informació pública.
Un govern més obert, proper i transparent
Amb aquesta programació, la Generalitat afirma en una nota de premsa que "reafirma el seu compromís amb un govern més obert, proper i transparent, que escolta la ciutadania, rendeix comptes i millora les polítiques públiques a partir del diàleg i la participació".
Les inscripcions als actes programats es poden fer a través del web de la Setmana. Cada acte té el seu formulari d’inscripció.
