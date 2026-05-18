Recer presenta a Manresa un nou servei per acompanyar les famílies en tràmits jurídics vinculats a la mort
La cooperativa d'enterraments organitza aquesta dimarts, 19 de maig, una taula rodona oberta a la ciutadania per parlar de l'atenció que estrena per fer front als tràmits i decisions legals que sorgeixen arran d'una defunció
També informarà els assistents del nou cicle de xerrades divulgatives impulsades, igual que el nou servei jurídic, al costat de Lexia Advocats i de la Consultoria Sensus
Regió7/G.Camps
La cooperativa d'enterraments de Manresa Recer presentarà aquest dimarts 19 de maig un nou servei d’acompanyament adreçat a les famílies associades pensant en els tràmits i les decisions legals que sovint apareixen arran d’una defunció. La presentació es farà a les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes del Centre Cultural el Casino mitjançant la taula rodona amb l'enunciat Orientar, decidir i acompanyar. El nou servei jurídic de Recer.
L’acte, que és obert a tota la ciutadania, comptarà amb la participació de Recer, de Lexia Advocats i de la Consultoria Sensus de Manresa. Servirà, també, per donar a conèixer un nou cicle de xerrades divulgatives que impulsaran conjuntament Recer i els dos despatxos jurídics col·laboradors els pròxims mesos.
Acompanyament integral
Amb el nou servei, Recer vol fer un pas més endavant en el seu model d’acompanyament integral en el final de vida. La cooperativa considera que moltes famílies es troben sovint desorientades a l'hora de fer front als tràmits administratius i jurídics que apareixen després de la pèrdua d’una persona estimada, especialment en moments que són delicats des del punt de vista emocional.
Fonts de la cooperativa expliquen que la implantació del servei respon a una necessitat detectada durant els primers anys d’activitat del projecte. "Moltes persones necessiten, no només suport emocional i comunitari, sinó també una orientació clara i accessible davant de processos jurídics que sovint els generen angoixa, desconeixement i dificultats familiars", assenyalen.
La taula rodona també vol obrir un espai de reflexió sobre la necessitat de parlar socialment de qüestions vinculades a l’acompanyament en l’etapa final de la vida, la planificació de decisions importants i el suport comunitari a les famílies.
El nou servei neix amb la voluntat d’oferir un acompanyament integral, proper, accessible i coherent amb els valors cooperatius i comunitaris de Recer.
