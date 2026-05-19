Ampans premia fer més autònomes persones amb discapacitats intel·lectuals i trastorn de l’espectre autista
L'onzena edició dels premis d'investigació va a parar a la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, el psicòleg forense Francisco Núñez Valdivia i l'entitat Tu Fundació de Suport
Regió7
Ampans ha fet públic el veredicte de l’11a edició del Premi d’Investigació que reconeix projectes que impulsen l’autonomia per a persones amb discapacitats intel·lectuals i trastorn de l’espectre autista.
Es tracta d'una convocatòria que reconeix l’esforç, el rigor i el compromís dels equips investigadors que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament. El jurat dels premis, format per professionals dels àmbits social, sanitari, acadèmic i de la recerca vinculats a la discapacitat i la innovació social, ha acordat atorgar els guardons a tres projectes que promouen millores en l’autonomia i suports a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
Concretament, el rebran la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, el psicòleg forense, Francisco Núñez Valdivia i l'entitat Tu Fundació de Suport.
Els guardons estan dotats econòmicament amb un import global de 9.000 euros amb l’objectiu de contribuir al seu desenvolupament i a la transferència del coneixement a la pràctica professional i social.
Primer Premi: Decideixo Jo: Eines inclusives per a l’autonomia en salut
Projecte d’innovació que desenvolupa eines accessibles per impulsar l’autonomia en la presa de decisions sanitàries de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l’espectre autista. El treball premiat és autoria d’un equip d’investigació de la Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta.
Destaca la consistència i solidesa de la metodologia, així com la capacitat d’integrar l’àmbit sanitari, la defensa dels drets, l’autodeterminació de les persones amb discapacitat i el disseny accessible dels suports. S’ha valorat especialment l’enfocament transversal del projecte, que implica persones amb discapacitat, professionals de la medicina, professionals de l’àmbit social i famílies, incidint en la millora dels coneixements i competències de tots els agents implicats. També s’ha posat en relleu el seu caràcter innovador i l’alta aplicabilitat dels recursos desenvolupats, que poden contribuir a reforçar el dret de les persones a participar activament en les decisions sobre la seva pròpia salut.
Segon Premi: Obtenció del testimoni de víctimes amb Trastorn de l’Espectre Autista
Mitjançant una metodologia d’investigació-acció i grups focals amb familiars i professionals, aquest treball identifica vulnerabilitats, indicadors de sospita, barreres, necessitats i suports específics en situacions i processos judicials en què la víctima és una persona amb TEA. L’autor del treball premiat és el psicòleg forense, Francisco Núñez Valdivia.
El projecte posa l’accent en la necessitat d’adaptar l’entrevista forense a les característiques comunicatives i cognitives de les víctimes per garantir testimonis vàlids i fiables i evitar la revictimització. El Jurat ha valorat molt positivament la rigorosa revisió bibliogràfica, l’anàlisi d’eines i protocols existents i la seva sòlida fonamentació clínica i jurídica.
El jurat també ha destacat la claredat de les fases del projecte -detecció, atenció a la víctima i obtenció del testimoni- i el fet que la investigació contribueixi a fer visible la vulnerabilitat de les persones amb TEA i el seu dret a exercir com a víctimes en igualtat de condicions.
Tercer Premi: CONTROL’ART, llibre il·lustrat sobre epilèpsia
Projecte participatiu de cocreació d’un llibre il·lustrat i en lectura fàcil sobre l’epilèpsia, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb l’objectiu de millorar-ne el coneixement i l’autonomia. El recurs vol ser també una eina útil per als professionals sanitaris i les persones acompanyants durant la diagnosi, la gestió i el seguiment de la malaltia. El treball premiat en el tercer lloc, ha estat impulsat per l’entitat Tu Fundació de Suport.
El jurat destaca, especialment, la utilitat i aplicabilitat, així com el valor de la cocreació com a metodologia en el disseny d’eines educatives. També s’ha valorat molt positivament que el projecte incideixi directament en el benestar de les persones, el seu caràcter innovador i la seva possible aplicabilitat més enllà de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.
Acte de lliurament
L’acte de lliurament de l’onzena edició del Premi d’Investigació i Innovació d’Ampans tindrà lloc el dijous 28 de maig, a les 18:30 hores, a l’Espai de la Plana de l'Om de Manresa, en un acte obert al públic que inclourà una ponència sobre ètica aplicada a l’àmbit social i sanitari, de la professora d’ètica a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Ester Busquets, i el monòleg "Posa un discapacitat a la teva vida", del comunicador i actor Marc Buxaderas.
L’acte vol esdevenir un espai de reflexió i reconeixement de la recerca aplicada que contribueix a avançar cap a una societat més inclusiva, on totes les persones puguin exercir els seus drets i participar activament en les decisions que afecten la seva vida.
