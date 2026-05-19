La cooperativa d’enterraments Recer de Manresa ja té 6.500 membres i ha atès 274 funerals
L’entitat nascuda el 2024 amb 6.000 persones procedents de deu associacions de veïns ha sumat 500 noves altes i pot presumir de tenir un fons d’estalvi que multiplica per quatre el deute a curt termini
Manresa va assistir fa dos anys al naixement d’una iniciativa que, d’entrada, va generar una mica de tot: algunes suspicàcies, força sorpresa i, sobretot, molta il·lusió. Es tracta de la cooperativa d’enterraments Recer, que va començar a agafar forma el 2019 per donar continuïtat a les històriques vocalies d’enterrament de les entitats veïnals de la ciutat, algunes de les quals no la tenien assegurada per la progressiva davallada de socis i la manca de relleu generacional. Dos anys després, Recer continua endavant amb 6.500 membres i havent gestionat prop de 300 funerals.
En concret, Recer va iniciar la seva activitat amb aproximadament 6.000 membres procedents de deu associacions de veïns de Manresa, principalment, i també de la comarca, que s’hi van incorporar a finals de 2023. Un dels motius de la seva fundació, al marge dels esmentats -la davallada de socis i la manca de recanvi generacional- també va ser la necessitat de professionalitzar el servei i de dotar-lo d’una estructura jurídica adequada. Des de l’inici de la seva activitat, el gener de 2024, fins al desembre de 2025, Recer ha afegit a la xifra inicial 500 altes noves i ha gestionat 274 serveis de defunció amb el corresponent acompanyament a les famílies.
L’origen, el 2015
Per trobar l’origen de la cooperativa cal anar encara més enrere que el 2019. L’any 2015 quatre associacions de veïns de Manresa van crear una comissió de treball per detectar què estava passant a les vocalies d’enterrament dels barris i quina alternativa es podia oferir perquè la tasca desenvolupada al llarg de dècades pogués tenir continuïtat a llarg termini. A partir de l’any 2018, la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa els va donar suport per posar en marxa diferents estudis que van corroborar el que ja s’intuïa quant al risc de les vocalies i van donar força per continuar explorant models per posar-hi solució. El 2019, amb l’assessorament de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, es va apostar per la creació d’una cooperativa. El novembre del 2022 la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat els va concedir una subvenció -Singulars- per crear la cooperativa que aglutinaria les vocalies d’enterraments dels barris que així ho decidissin. L’11 de maig de 2023, Recer es va presentar en un acte a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa. El 10 d’octubre de 2023, la Generalitat els va notificar que Recer Cooperativa d’Acompanyament Veïnal quedava constituïda formalment. El naixement oficial va ser el dia 1 de gener de l’any següent i el 3 de febrer va fer una festa de presentació amb el lema Fes-te de Recer al teatre Conservatori.
Des d’aleshores, ha celebrat dues assemblees generals ordinàries, la darrera de les quals el passat mes de març, on, entre d’altres, el consell rector va passar comptes. El balanç va ser molt positiu. Amb els números tancats a 31 de desembre de 2025, Recer tenia una ràtio de liquiditat del voltant de quatre; és a dir, amb una tresoreria quatre vegades superior al deute a curt termini.
Aquest dimarts 19 de maig, Recer presentarà a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino un servei per acompanyar els seus membres en tràmits jurídics lligats a la mort.
