Detingut un home a Manresa per portar drogues al cotxe
Els Mossos el van aturar en un control rutinari de carretera
Manresa
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home a Manresa acusat d'un delicte contra la salut pública. Els agents estaven fent un control rutinari a la C-55, a Manresa, quan en aturar un vehicle amb dos ocupants, van observar que el conductor intentava amagar alguna cosa sota el seu seient i es mostrava nerviós.
El conductor, un home de 31 anys, havia intentat amagar un embolcall de plàstic amb metamfetamina, motiu pel qual els Mossos el van detenir acusat d'un delicte contra la salut pública.
