Estudiants de batxillerat garanteixen el futur de la recerca al Bages i Moianès
Es presenta el llibre amb els treballs més destacats, acte que també ha homenatjat al professor Miquel Caelles, mort el passat novembre
«Una anàlisi econòmica comparada (1950-1990) de l’èxit xinès i el fracàs soviètic». «Més enllà del sucre: la convivència diària amb la diabetis». «Els mites grecs a través de l’art i el temps» o «La filosofia occidental al Senyor dels Anells» són alguns dels títols dels treballs de recerca del curs 2025-2026 d’alumnes de segon de batxillerat del Bages i el Moianès. Un resum dels estudis de recerca més destacats han quedat escrits en un llibre que s’ha presentat aquest dimarts a la tarda al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Durant l’acte s’ha homenatjat el professor de la Joviat, Miquel Caelles, implicat el projecte des del seu inici que va morir en un accident de trànsit el novembre passat.
L’acte ha començat, precisament, recordant Caelles. S’ha encarregat de fer-ho el professor de la Joviat Josep Alert, que ha llegit un text de la comunitat educativa del centre en el qual ha destacat el seu «optimisme natural». «El seu silenci encara pesa, però també el seu record lluminós», ha dit. A l’acte hi ha assistit la seva família.
Els dipòsits vells han fet curt de cadires per assistir a la presentació del llibre dels treballs de recerca. La iniciativa és del Centre de Recursos del Bages del departament d'Educació amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència i l’esforç dels alumnes, i també promoure i posar de manifest la importància de fer recerca.
El llibre recull un resum dels treballs més destacats elaborats per alumnes de 19 instituts del Bages i el Moianès, i un annex amb una breu fitxa de la resta. Els estudiants a qui han publicat el resum van pujar un a un de l’escenari a recollir un exemplar amb una edició acurada.
L’acte l’ha completat l’historiador Francesc Comas, que ha impartit una conferència titulada “Recursos per a la recerca en història”. D’una forma molt didàctica, Comas ha explicat als assistents que els tres pilars principals per fer recerca són interpretar, analitzar i explicar. A partir d’aquí ha comentat que el patrimoni és un dels elements que expliquen el passat, igual que les fonts històriques, que poden ser orals, escrites o imatges. Ha alertat als estudiants, però, que sempre cal contrastar, analitzar i qüestionar les fonts per no caure en paranys com els de la intel·ligència artificial.
L’acte ha acabat amb una fotografia dels alumnes a qui s’ha fet un reconeixement. Primer amb responsables d’organismes, institucions i entitats que han donat suport a la iniciativa, i després amb tutors i coordinadors de cadascun dels centres d’ensenyament.
El llibre té el suport del Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia.
