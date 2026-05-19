Una família denuncia que la Guàrdia Urbana de Manresa va reduir un menor "de manera agressiva"
L'Ajuntament de Manresa defensa que els agents van actuar segons els protocols previstos de proporcionalitat
La família d'un menor ha presentat denúncia al jutjat de Manresa per la "manera agressiva" que la Guàrdia Urbana de Manresa va fer servir per "reduir un menor" el diumenge al vespre a la zona d'atraccions de la fira als Trullols.
Segons la denúncia, el diumenge a les 20.30 hores aproximadament, "el menor, de 13 anys, va ser reduït de manera agressiva, colpejat i emmanillat pels agents, provocant-li diverses lesions físiques visibles i afectació psicològica". La denúncia segueix dient "motiu pel qual va necessitar atenció psicològica posterior", i que els fets "van ocórrer en presència de familiars i diverses persones i existeixen enregistraments en vídeo...". Cal destacar que segons en les imatges a les quals ha tingut accés Regió7 no s'observa que el noi acabi sent emmanillat.
Aquest diari ha consultat l'Ajuntament per aquesta actuació, fonts del consistori han dit que "el propietari d'una atracció va sol·licitar la parella d'agents que patrullaven per la fira a peu perquè hi havia uns nois que havien tirat pedres a l'atracció i que havien estat provocant molèsties tota la tarda, i va assenyalar aquesta persona que surt en el vídeo. Quan la Guàrdia Urbana intentava identificar-lo, aquesta persona es va revoltar i va començar a donar cops, molt nerviós. Un gran grup d'amics, va envoltar la parella policial, forcejant amb ells, amb la intenció d'ajudar a escapar a aquesta persona. A conseqüència d'això, la parella policial va anar a parar a terra, juntament amb la persona que es volia identificar. Els dos guàrdies van ser atesos de diverses contusions. La persona que es volia identificar es va fer un cop a la boca. Com que era menor de 14 anys, es va procedir a avisar la família, es va traslladar a l'hospital i es va passar informe a la fiscalia de menors". En relació amb la suposada actuació agressiva, fonts municipals han dit que la Guàrdia Urbana "va actuar segons els protocols previstos de proporcionalitat per evitar que l'incident anés a més per part de les persones implicades".
Alguns col·lectius com l'Escola Popular de Manresa i la XEPC han penjat el vídeo a xarxes denunciant-ho com a agressió racista per part de la policia.
