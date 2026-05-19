Junts denuncia que la nova línia orbital ferroviària "exclou Manresa i la Catalunya Central d’un projecte estratègic de país"
Bacardit afirma que la futura infraestructura demostra que ERC i PSC deixen aquest territori "fora de les grans decisions"
Regió7
Junts per Manresa ha criticat en un comunicat que el plantejament de la futura línia orbital ferroviària "torni a evidenciar que tant el PSC com ERC continuen pensant únicament en clau d’àrea
metropolitana, deixant una vegada més la Catalunya interior en un segon terme".
Per al grup municipal liderat per Ramon Bacardit, és “incomprensible i inadmissible” que un macroprojecte ferroviari de país "no tingui previst incorporar la capital de la Catalunya Central, que exerceix de motor econòmic, universitari, comercial i de serveis" d'un ampli territori.
Per a Bacardit, “ens trobem novament davant d’una manera de fer política on sembla que hi hagi una Catalunya de primera i una Catalunya de segona. I, malauradament, "per a ERC i per al PSC, Manresa i la Catalunya Central sempre queden fora de les grans decisions estratègiques”, lamenta Bacardit.
Des de Junts recorden que la situació actual del servei de Rodalies és absolutament deficient, amb incidències constants, retards habituals i una manca d’inversions històrica que perjudica greument la competitivitat de Manresa i de tota la comarca.
Ciutadans "castigats"
“Tenim unes Rodalies que funcionen pèssimament i que fa massa anys que castiguen els ciutadans de la Catalunya Central. I ara, a sobre, volen impulsar una nova infraestructura ferroviària sense comptar amb Manresa. És una nova demostració que ni ERC ni el PSC pensen ni en Manresa, ni en el Bages, ni en la Catalunya Central”, afegeix el líder de Junts per Manresa.
Tot i això, el grup municipal assegura que encara s’és a temps de rectificar i fa una crida directa a l’alcalde Marc Aloy perquè pressioni el seu partit i exigeixi que la línia orbital ferroviària arribi fins a Manresa.
“Si l’alcalde de Manresa defensa de manera clara i contundent que aquesta infraestructura arribi a la ciutat, nosaltres li donarem tot el suport i també pressionarem el nostre partit perquè hi doni suport. Aquesta és una d’aquelles oportunitats històriques que Manresa no pot deixar escapar”, defensa Bacardit.
Junts considera que aquesta nova línia orbital ha de servir per vertebrar realment el país i no únicament per reforçar les connexions metropolitanes, i defensa que Manresa no pot quedar exclosa d’un projecte d’aquesta magnitud.
Finalment, Junts per Manresa també reclama que, paral·lelament a qualsevol nou projecte ferroviari, s’acceleri de manera urgent la inversió a la línia actual de Rodalies per garantir un servei digne, fiable i competitiu.
“Manresa necessita trens moderns, puntuals i competitius. Necessitem poder arribar a Barcelona en menys d’una hora si volem ser una ciutat atractiva per viure, treballar, invertir i generar oportunitats. Sense bones infraestructures, la Catalunya Central continuarà perdent competitivitat i oportunitats de futur”, conclou Bacardit.
