El jutjat decreta ordre d'allunyament per a l'acusada d'agredir quatre dones musulmanes a Manresa

Tant ella com l'home que l'acompanyava estan acusats per delicte odi i lesions menys greus

La baixada dels Drets, on va tenir lloc l'agressió diumenge al vespre / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

El jutjat ha decretat ordre d'allunyament per a la dona acusada d'agredir unes dones que duien mocador islàmic a Manresa. Tant ella com l'home que l'acompanyava tenen una causa oberta per delicte odi i lesions menys greus.

Després d'unes tres hores de declaració davant del jutjat d'instrucció de Manresa, els dos acusats per presumptament agredir i insultar quatre dones musulmanes a Manresa van sortir amb llibertat amb càrrecs. Al llarg d'aquesta vista breu es van adoptar les mesures que va proposar el fiscal, i que inclouen també que tots dos estiguin a disposició del jutjat quan siguin requerits.

Segons algunes informacions, tots dos acusats, una dona de 47 anys i un home de 44, estarien sota els efectes de l'alcohol quan diumenge al vespre es van acostar a unes dones que duien vel islàmic i van començar a proferir crits xenòfobs. Tot plegat va derivar en una baralla que va provocar lesions menys greus a algunes de les víctimes. En algun cas va ser necessari algun punt de sutura. En plena baralla va passar per la zona un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra que va acabar detenint els dos presumptes agressors.

Tal com Regió7 ja publicava ahir, la comunitat islàmica de Manresa rebutja aquests fets, i els atribueix a un clima de violència que ve fomentat per determinades formacions polítiques. En aquest sentit, una plataforma ciutadana ha convocat per aquest dimarts al vespre una concentració de rebuig a les agressions al lloc on es van produir, a la baixada dels Drets de Manresa.

