Les dones musulmanes agredides a Manresa: "Tenim por que ens ho tornin a fer"
Les quatre dones lamenten que el jutjat només decretés ordre d'allunyament contra l'agressora i no contra l'home
Les quatre dones que van resultar agredides diumenge al vespre a la baixada dels Drets de Manresa han agafat por després dels fets. Diuen que no volen tornar a passar per aquell carrer, però que són conscients que "aquestes coses cada cop són més habituals. Cada dia algú se sent atacat per les seves creences, siguin quines siguin".
Les germanes Nàdia i Sanae i la seva mare i la tieta tornaven diumenge de la fira al centre de Manresa i ja anaven cap a casa. No totes duien vel, però en passar per un bar que hi ha a baix de tot de la baixada dels Drets, una parella "que estaven drets a fora la terrassa van començar a cridar-nos i escopir-nos. Deien que ens traguéssim el vel i que tornéssim a l'Àfrica". Algunes de les dones van increpar-los dient que les deixessin en pau, però de sobte van començar els cops.
"Van empentar ma mare, i quan ho vaig veure jo vaig intervenir", diu la Sanae. "I em van donar un cop de puny. Algú em va treure l'agressor de sobre, perquè em volia arrossegar dels cabells. I a partir d'aquí tot van ser cops, a les unes o a les altres. Fins i tot quan ja havia arribat la policia". A algunes d'elles els hi van arrencar el vel islàmic. "Tothom té dret a anar com vol, i això s'ha de reivindicar, tant pels ateus, pels cristians, com pels musulmans. És una decisió personal". Al final, les dones van patir contusions, alguna contractura, i dues d'elles han necessitat collar ortopèdic, a banda d'algun punt de sutura.
Ara han agafat por. "Cada cop és més habitual que passin aquestes coses. No a Manresa, a tot arreu, i és culpa d'aquests partits polítics que busquen l'odi. Nosaltres tenim una altra cultura, però ens mirem d'integrar tan de pressa com podem. Pels joves és fàcil, però per la mare o la tieta, que són analfabetes, no és gens senzill". Una de les germanes diu que els agressors no viuen lluny de casa seva, i que "ara ja no podré sortir tranquil·la de casa".
Les dues germanes parlen en nom de la seva mare i de la seva tieta quan diuen que els hagués agradat un altre tracte al jutjat. "No ens van voler posar un intèrpret per elles". Però sobretot lamenten que la resolució després de la detenció només hagi estat ordre d'allunyament per a l'acusada, però no per a l'home, "perquè diuen que només defensava la seva dona, quan no és veritat. Ell també va agredir-nos". Tant ella com l'home que l'acompanyava estan acusats per delicte odi i lesions menys greus. Ara, les víctimes agafaran un advocat per mirar de personar-se a la causa.
Tal com Regió7 ja publicava ahir, la comunitat islàmica de Manresa rebutja aquests fets. En aquest sentit, una plataforma ciutadana ha convocat per aquest dimarts al vespre una concentració de rebuig a les agressions al lloc on es van produir, a la baixada dels Drets de Manresa, a dos quarts de set de la tarda.
