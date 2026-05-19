Més de 200 persones a la concentració a Manresa contra el racisme
Al final s'han viscut alguns moments de tensió amb corredisses amb la policia sense més conseqüències
Més de 200 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre a la baixada dels Drets de Manresa per protestar contra la violència racista. La concentració, convocada pels col·lectius Mai Més, la Xarxa d'Escoles Populars, l'associació de Dones Al Noor i la família de les dones agredides el diumenge a Manresa, ha començat al punt de la baixada dels Drets on es van produir els fets.
Davant de dues pancartes que deien "Cap agressió racista sense resposta" i "Manresa lliure de racisme", representants d'aquests col·lectius han fet parlaments. La portaveu de Al Noor ha dit que "hem vingut a donar veu a qui no la té, perquè són mares que molts cops no han tingut veu, per no dir-vos que no n'han tingut gairebé mai, i estem aquí nosaltres, les filles, que venim a reivindicar qualsevol dret que tinguin i que, que menys, que poder passejar tranquil·les pels carrers".
En la majoria dels casos s'ha fet esment al cas de les dones agredides el diumenge, però també a la detenció d'un menor per part de la Guàrdia Urbana, en una acció que els col·lectius d'esquerra valoren com a "desproporcionada i racista".
En aquest sentit, durant el parlament de Mai Més s'ha interpel·lat directament a representants polítics de Junts i Avenç Nacionalista sense dir els cognoms. Només dient Ramon i Sergi.
Comunicat de Junts
Aquesta al·lusió directa ha provocat que Junts Manresa fes un comunicat condemnant l’agressió racista a dones musulmanes i rebutjant els intents d’assenyalament polític. En l'escrit volen "expressar la seva condemna més contundent davant la greu agressió patida aquest passat diumenge per un grup de dones musulmanes", uns fets que consideren "absolutament intolerables i incompatibles amb els valors de convivència i respecte que han de definir la nostra ciutat", i expressen tot el suport a les víctimes i a la comunitat musulmana de la ciutat.
Però també "Junts Manresa considera profundament irresponsable que un col·lectiu com “Mai més, Manresa lliure de racisme i d’odi”, en el marc d’una convocatòria de rebuig a aquestes agressions, aprofiti aquest context per intentar vincular o assenyalar políticament Junts com a origen d’aquest tipus de comportaments. Considerem especialment greu aquest intent d’assenyalament polític quan aquest mateix entorn ha mantingut durant els darrers mesos una actitud de confrontació cap al nostre partit, amb episodis que han inclòs pintades, actes vandàlics, trencament de vidres i amenaces dirigides al nostre cap de llista".
El comunicat acaba demanant "al govern de la ciutat que actuï amb responsabilitat institucional i que no secundi ni legitimi dinàmiques que alimentin la tensió i la divisió entre manresans. La lluita contra el racisme no pot convertir-se en una eina d’assenyalament polític ni de confrontació partidista".
De concentració a manifestació
Un cop acabada la concentració, les més de 200 persones s'han dirigit en manifestació fins a l'Ajuntament, on un cordó policial de Mossos i Guàrdia Urbana protegien l'edifici noble. Els manifestants han fet càntics contra la policia i ha estat el moment que s'han viscut uns moments de tensió, quan uns joves han intentat travessar la línia policial, cosa que ha provocat un moment d'empentes amb la policia, i les posteriors corredisses fins a la baixada de la Seu, tot i que finalment no s'han produït incidents ni detencions. Membres de l'organització també han intentat calmar els ànims.
