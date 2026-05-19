Precinten un supermercat de Manresa per no tenir la llicència en regla
La botiga es troba a la cantonada dels carrers Bruc i del Cós, i és la segona que es precinta en dues setmanes
Manresa
La Policia Local de Manresa ha precintat aquest dimarts al matí un supermercat a Manresa per anomalies amb la llicència del local. A primera hora del matí, abans de l'horari comercial, els agents del cos han posat dos precintes a l'establiment. No és la primera vegada en els darrers dies que això passa. El passat 2 de maig se'n va precintar un altre al carrer de Francesc Moragas.
Segons fonts municipals, aquests fets no responen a una campanya, sinó que és una actuació ordinària de l'Ajuntament de Manresa, que habitualment va fent tasca de comprovacions i inspeccions a totes les activitats que es desenvolupen a la ciutat.
