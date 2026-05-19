Un veí del parc de Puigterrà de Manresa lamenta que hagi de fer de policia amb els incívics que hi van a beure alcohol i a fer gresca
"És molt trist haver de fer una feina que correspon a la Guàrdia Urbana, que puja molt de tant en tant i quasi mai al vespre dels caps de setmana, només quan se'ls truca", remarca
Comenta que, quan arriba el bon temps, a partir de divendres, les festes amb consum d'alcohol són una constant i que ha proposat a l'Ajuntament posar uns cartells per recordar l'ordenança de civisme
Diumenge a les 10 del matí, dia 17 de maig. Un veí del parc de Puigterrà de Manresa que prefereix mantenir-se en l'anonimat hi puja per fer un volt com fa tot sovint, atès que viu al costat. En una de les taules de pícnic de fusta que hi ha a la banda per sobre de l'antiga Pista Castell hi troba una vintena de quintos de cervesa buits i unes quantes llaunes de la mateixa beguda que hi han deixat la nit anterior. Comenta que no és un fet aïllat i es queixa que "moltes vegades hem de pujar els veïns al vespre i parlar amb els que beuen alcohol amb la música al màxim per posar-los en coneixement de la norma d'usos dels espais públics de Manresa, que prohibeix beure alcohol i posar música. Alguns entren en raó; altres no". Hi afegeix que "és molt trist haver de fer una feina que correspon a la Guàrdia Urbana, que puja molt de tant en tant i quasi mai al vespre dels caps de setmana, només quan se'ls truca".
Explica que les festes al parc manresà solen començar el divendres i dissabte tarda i que algunes s'allarguen fins a la nit. "Generalment, són grups de persones, algunes amb fills, que venen a fer un àpat amb alcohol inclòs i música amb altaveus. Preveient que la juerga s'allargui a la nit i els veïns no puguem dormir, pujo a parlar amb ells i a posar-los en coneixement de les normes d'usos als espais públics de Manresa; la majoria ho entomen bé", reconeix.
Fa notar que "és un problema de cada any quan comença a fer bon temps. Es pensen que poden fer el que volen. Hi havia una colla que pujava cada cap de setmana amb olles de menjar i tot. El fet d'haver-hi taules no ajuda, i encara menys si no hi ha plafons informatius". Afegeix que "beure alcohol a les taules és un fet generalitzat. Cada estiu hem d'avisar alguna vegada la Policia Local perquè pugi".
Trencadissa d'ampolles
Les situacions són variades, constata. Des de "botellots de joves fins a grups de més grans incívics que venen a fer el pícnic amb alcohol i música; tot es concentra principalment els divendres i dissabtes a la tarda-nit". Quan són grups més reduïts, diu que se solen posar a les escales d'accés al parc per la banda del carrer de Circumval·lació per beure alcohol i també al mirador de dalt del parc, on és habitual "trobar la trencadissa d'ampolles, que tiren a terra tant en un lloc com en l'altre una vegada han buidat les begudes", amb el perill que això comporta per a les persones que hi van a passejar i per a les que hi pugen amb les seves mascotes.
El veí que ho denuncia explica que és el sentir general dels veïns que estan més a prop del parc i que "he suggerit a l'Ajuntament per WhatsApp que posin cartells a les entrades dels parcs públics amb les normes d'usos i m'han respost que ho estudiaran".
Fa un parell d'anys, Regió7 es va fer ressò d'un altre problema al parc del Castell que també es van encarregar de denunciar els veïns. En aquella ocasió tenia a veure amb el consum de drogues i amb el fet que, segons van explicar aleshores, era habitual trobar xeringues usades tirades pel parc. Sembla ser que aquesta situació ha anat de baixa perquè les dues cases ocupades on es traficava amb drogues als encontorns del parc ja no estarien actives.
Què diu l'ordenança de civisme
L'ordenança de civisme i convivència ciutadana de Manresa diu el següent pel que fa al consum d'alcohol en espais públics:
- És prohibit el consum de begudes alcohòliques en els espais públics, a excepció que tingui lloc en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella finalitat, com ara terrasses i vetlladors o quan l’esmentat consum es produeixi en ocasió de celebració de festes o fires que comptin amb l’oportuna autorització i sempre que aquesta permeti la venda de begudes alcohòliques.
- Estarà especialment sancionat el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan pugui alterar la convivència ciutadana. A aquests efectes, l’esmentada alteració es produeix quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
- a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es faci per grups de ciutadans o ciutadanes o convidi a l’aglomeració a manera del fenomen conegut com a botellón.
- b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
- c) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als vianants o la resta d’usuaris dels espais públics.
- d) Quan els llocs on es consumeixi es caracteritzin per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.
