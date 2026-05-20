El 15 de juny començarà a Manresa la prova pilot del microbús del Centre Històric
El nou servei, que comerç i veïnat del sector fa més de quinze anys que reclamen, funcionarà durant sis mesos i encabat s'avaluaran les dades per determinar-ne la viabilitat i la continuïtat
Es farà amb un vehicle de la marca Mercedes perquè no ha estat possible trobar-ner un d'elèctric de lloguer per a mig any; si el servei es consolida, l'Ajuntament en comprarà un
El recorregut inclou parades a prop de l'Ajuntament, al Museu del Barroc, a la Seu i als Jutjats
Regió7/Gemma Camps
Finalment, l'Ajuntament de Manresa estrenarà el pròxim dilluns 15 de juny una nova línia del servei de transport públic urbà amb microbús. Serà la Línia 11 (L11) i circularà per l'interior del Centre Històric de la ciutat. Es tracta d'una prova pilot de sis mesos de durada que s'allargarà fins al 18 de desembre de 2026. La línia estarà operada per Bus Manresa i en el Ple municipal que se celebrarà aquest dijous 21 de maig es portarà a aprovació la modificació del contracte.
Més de quinze anys reclamant-lo
Diem finalment perquè fa més de quinze anys que veïns i comerciants del Centre Històric reclamen aquest servei liderats per l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants. El camí, per tant, ha estat especialment llarg. L'Ajuntament va començar a posar fil a l'agulla el gener del 2024amb la primera prova d'un microbús per carrers del Centre Històric. Posteriorment, el juny de 2024, en va provar un altre de dimensions més petites perquè el primer va tenir problemes de maniobrabilitat a la Baixada dels Drets. Al llarg del darrer trimestre de l'any passat s'havia de fer la prova pilot, segons va informar aleshores, però no serà fins a finals del segon trimestre d'enguany que es posarà en marxa. La dificultat per trobar un vehicle elèctric que es pugui llogar sis mesos va ser una de les raons esgrimides pel govern local per explicar el retard a l'hora de dur a terme la prova pilot.
Fer accessible el sector
L'Ajuntament recorda que la iniciativa respon a una demanda històrica del teixit comercial i veïnal del Centre Històric, recollida pel govern de la ciutat amb l’objectiu de posar les persones —en especial la gent gran— al centre de les polítiques públiques. L’orografia del Centre Històric, caracteritzada per pujades i baixades a vegades pronunciades, dificulta sovint la mobilitat a peu, i aquesta línia esdevindrà una eina fonamental per garantir el dret a l'accessibilitat.
Per aquest motiu, el recorregut s'ha acabat de dissenyar tenint en compte les aportacions de l'associació de comerciants, preveient parades que connecten amb els equipaments d'ús diari més importants: l'Ajuntament de Manresa, el CAP Barri Antic, l'Hospital de Sant Andreu, els Jutjats i el Mercat de Puigmercadal, entre altres. També connectarà amb altres línies del bus urbà de Manresa i enllaçarà fàcilment amb serveis interurbans clau, com l'autobús E-22 que connecta Manresa amb Barcelona, i la línia 760 que fa el recorregut entre Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, passant per la capital del Bages.
La parada de l'Ajuntament
La parada a l'Ajuntament no serà a la plaça Major, com demanava el comerç, ni tampoc al carrer de Santa Llúcia, com havia insinuat l'Ajuntament, opció que no agradava als botiguers. Segons el mapa facilitat pel consistori, serà abans de les fotomultes del carrer de Sobrerroca.
Les dades principals de la nova línia L11 són les següents:
- Horari: De dilluns a divendres de 7.30 h a 21.40 h.
- Freqüència: Es faran 19 expedicions diàries, amb una freqüència de pas de 45 minuts.
- Recorregut: El traçat té una longitud de 4,6 quilòmetres.
- Parades: Plaça Infants, Puigmercadal, Bilbao, Casa Caritat, Sant Andreu, Museu del Barroc, La Seu, Jutjats, Plana de l'Om, Conservatori, Mossèn Vall-Valldaura, Nou de Valldaura, Bruc – Renaixença, Pompeu Fabra i Ajuntament.
De moment, no serà elèctric
En els darrers dos anys, com ja s'ha explicat, l’Ajuntament ha fet proves amb diferents models de busos elèctrics de mides reduïdes. En aquests moments, però, fa saber, el mercat no disposa d’aquest tipus de vehicles per a un lloguer de sis mesos i, per aquest motiu, s’ha optat per iniciar el servei amb vehicles amb combustible convencional. El que estarà en servei és un Mercedes model Sprinter 519, amb capacitat per a 17 persones assegudes i una cadira de rodes, que hi podrà accedir per la rampa posterior. L’altre vehicle, que serà el de reserva, és un model Sprinter 516, amb una capacitat per a 14 persones assegudes i una cadira de rodes. Els dos microbusos estaran retolats amb la imatge de Bus Manresa i tindran sistema de validació i punt de venda. Si la iniciativa de mobilitat es consolida, la voluntat de l’Ajuntament és adquirir un microbús elèctric, seguint l’aposta que ja ha fet amb la resta de la flota del bus urbà, que és 100% sostenible (amb 12 busos elèctrics i 7 híbrids).
Una acció estratègica per a la ciutat
La creació d'aquesta línia no és una acció aïllada, fa notar l'Ajuntament, sinó que s'emmarca en l'estratègia global del mandat per millorar la mobilitat, afavorir el comerç i revitalitzar la ciutat des de dins. El cost previst per dur a terme aquesta prova pilot és de 170.882,80 euros. L’import serà finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Barris, que n'assumirà la meitat del pressupost. A la finalització dels sis mesos, es farà una avaluació de les dades d'usuaris i del funcionament del servei per determinar-ne la viabilitat i la continuïtat.
El plànol i els horaris es poden consultar en aquest enllaç.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43