Denunciats dos manifestants de l'1 de maig a Manresa per desperfectes a una benzinera
Els Mossos també han denunciat administrativament tres organitzadors per no haver comunicat la manifestació
Els Mossos d'Esquadra han denunciat dues persones en relació amb la manifestació del Primer de Maig a Manresa. Els agents han presentat denúncia contra un home de 42 anys i un menor d’edat per un presumpte delicte de danys i desordres públics. Se’ls relaciona amb diversos desperfectes ocasionats als sortidors d'una benzinera ubicada a la Muralla de Sant Francesc, valorats en més de 5.500 euros.
Aquell dia, el recorregut de la marxa era, com és habitual, un secret ben guardat pels organitzadors, que així fan més incòmodes de controlar les accions de protesta previstes (i executades per encaputxats) en establiments de grans companyies i organismes. La manifestació, acompanyada per un notable desplegament policial, va baixar el passeig Pere III i va tombar cap a la Muralla de Sant Francesc fins a la plaça Valldaura, amb diferents accions de pintades o posada d'adhesius a diferents locals. Aleshores, la marxa va continuar fins a la benzinera Repsol del Pere III, on un altre grup va llançar pintura vermella als assortidors de combustible.
Aquest dimarts, 19 de maig, els agents van prendre declaracions a ambdues persones en qualitat d’investigades, i les diligències ja han estat trameses al jutjat.
D’altra banda, els Mossos també han denunciat administrativament tres persones com a organitzadores de la manifestació per no haver-la comunicat prèviament.
