Els voluntaris de la caserna del Carme de Manresa celebren el 65è aniversari de la seva llicenciatura
El grup va compartir un dinar de germanor que va servir per recordar vivències i anècdotes
Un grup voluntaris del servei militar a la caserna del Carme de Manresa es van retrobar per celebrar el 65è aniversari del seu llicenciament. El grup va compartir un dinar de germanor que va servir per recordar vivències i anècdotes. La seva promoció va entrar a la caserna l’any 1959 i es van llicenciar el 1961. La majoria d’ells es van presentar com a voluntaris per fer el servei militar a la caserna manresana per la possibilitat que oferia de no marxar lluny de casa. D’ençà que van acabar el servei militar, han celebrat trobades de forma anual per recordar els vells temps, una tradició que han mantingut fins a l’actualitat.
