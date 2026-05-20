Fem Manresa defensa pressionar la Generalitat per dignificar la residència de la Font dels Capellans
El grup municipal presenta una moció al ple d'aquest dijous reclamant un pla d'inversions per a la rehabilitació i modernització de l'equipament
Regió7
La CUP-Fem Manresa portarà al ple municipal d’aquest dijous una moció amb propostes per continuar pressionant a la Generalitat de Catalunya per dignificar la residència de gent gran de la Font dels Capellans. Des de fa uns anys, i per últim cop l’abril passat, famílies de les persones usuàries de la residència han denunciat deficiències en el funcionament i en l’estat de les instal·lacions del centre propietat de la Generalitat però gestionat per Suara Cooperativa des del 2020.
El juliol del 2024, el ple de l’Ajuntament ja va aprovar una moció conjunta presentada pels grups municipals de Fem Manresa, ERC, PSC, Impulsem i Junts, a instàncies de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, on ja s’alertava de les deficiències existents i es reclamaven actuacions urgents.
Segons Fem, tot i que, des d’aleshores, hi ha hagut algunes millores, els problemes estructurals d’un equipament construït fa més de 30 anys i que ha patit una manca de manteniment no s’han resolt.
A la moció aprovada el 2024, s’hi reclamaven mesures per millorar la climatització de la residència, l’adequació de la cuina o el seguiment del contracte de gestió externa, i també es demanava un assessorament arquitectònic independent per planificar la remodelació integral de la residència, adaptant-la a les exigències d’un model d’atenció centrat en la persona.
"Higiene insuficient"
Segons Fem, "si bé s’han executat millores pel que fa a la climatització i la cuina, les mancances estructurals d’un edifici envellit i afectat per la manca de manteniment i d’inversió continuen afectant a les persones usuàries i les seves famílies". Aquestes continuen denunciant problemes com "goteres i filtracions, la falta de lavabos a les habitacions, la manca de personal format o una neteja i una higiene insuficients".
Per això, a la nova proposició presentada per la CUP-Fem Manresa s’hi reiteren els acords aprovats el juliol de 2024 i es reclama el compliment efectiu dels que continuen pendents; s’insta la Generalitat a reprendre urgentment la revisió integral de l’estat de la residència de la Font dels Capellans i actualitzar l’informe tècnic sobre les seves deficiències estructurals i necessitats de
remodelació; s’exigeix l’execució immediata de les actuacions necessàries per solucionar els problemes existents a l’equipament, especialment les goteres i filtracions d’aigua que es produeixen durant els episodis de pluja; es reclama a la Generalitat un pla d’inversions específic per a la residència que permeti abordar la seva rehabilitació i modernització integral; s’insta a l’administració catalana a garantir el seguiment i el control de la qualitat en la prestació del servei per part de l’empresa concessionària; i es defensa sol·licitar al Departament de Drets Socials un calendari concret d’actuacions i reunions de seguiment amb participació de representants de les famílies, l’Ajuntament, les entitats veïnals i la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran.
