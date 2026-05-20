El Govern subratlla a Manresa que la participació ciutadana és clau en política
La capital del Bages acull dues sessions de treball per reflexionar sobre processos participatius
En polítiques públiques estratègiques i rellevants, la participació ciutadana és clau. És un dels missatges que s’ha transmès a les sessions de treball que el govern català ha celebrat aquest dimecres al matí a Manresa. Dirigides a professionals, administracions públiques i entitats socials, han servit per reflexionar i recollir millores en els processos participatius. Una de les sessions s’ha centrat en la importància de l’esmentada participació ciutadana a l’hora de tirar endavant el Pla de Barris que, en el cas de Manresa, suposarà una inversió de 25 milions els pròxims cinc anys al Centre Històric, la meitat en habitatge.
Al respecte el comissionat del Pla de Barris, Carles Martí, ha assegurat que la participació ciutadana ha estat clau a l’hora d’obtenir subvencions, però sobretot ha de tenir un paper preponderant «en els processos de transformació dels barris», durant l’execució del pla. L’oficina local que s’ha d’obrir als municipis inclosos en la primera fase de Pla de Barris «contemplen aquesta atenció continuada a la ciutadania». En el cas de Manresa, l’oficina serà al carrer Santa Llúcia.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha estat l’encarregat d’obrir la sessió de treball dedicada específicament al Pla de Barris. Ha donat la benvinguda als assistents i ha afirmat que la participació ciutadana és fonamental en qualsevol projecte polític.
Per altra part, la delegada del govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, ha estat l’encarregada de donar la benvinguda institucional a la primera sessió de treball titulada ‘Treballem perquè la participació arribi a tothom’. Després d’una presentació sobre l’estat de la qüestió a càrrec de responsables de la Direcció General de Govern Obert, els ajuntaments d’Esplugues, Granollers i Barcelona i de Down Catalunya presentaran les seves experiències.
La directora general de Govern Obert, Lara Torres, ha declarat a Regió7 que quan la ciutadania se sent interpel·lada directament i es recullen les seves propostes, les polítiques són més eficaces. Ha explicat que s’està tramitant un avantprojecte de llei de participació ciutadana perquè «la ciutadania no només vol que se l’escolti, sinó saber què passa amb les seves propostes». La llei que s’hauria d’aprovar abans de finals d’any contempla que l’administració contesti a la ciutadania que se n’ha fet de la seva aportació, si s’ha tingut en compte o no, i per què.
La direcció general de Govern Obert vetlla per la transparència dels governs, la participació ciutadana i el bon govern. «Tot està relacionat amb la qualitat dels serveis que es presten», afirma Torres.
