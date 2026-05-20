El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa condemna l'agressió racista a set dones musulmanes i alerta contra els discursos d'odi
L'entitat publica un manifest arran dels fets de la Baixada dels Drets i demana aturar la "normalització de les narratives xenòfobes"
El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa ha emès un manifest de denúncia arran de l'agressió física i verbal patida el passat diumenge 17 de maig per un grup de set dones musulmanes de diverses generacions a la Baixada dels Drets de Manresa. L'atac, que es va saldar amb quatre de les dones hospitalitzades, ha estat qualificat per l'entitat com una "flagrant vulneració de la dignitat humana i de la llibertat religiosa" que no es pot tolerar en una societat democràtica.
Amb aquest comunicat, el col·lectiu vol visibilitzar que aquest fet no és aïllat i assenyala directament la perillosa escalada dels discursos d'odi en els àmbits públic, polític i digital. L'entitat rebutja frontalment la normalització de les narratives racistes i recorda que "les paraules tenen conseqüències reals". Adverteixen que l'insult i l'assenyalament en línia i a l'espai públic són el preludi de la violència física.
El manifest fa una crida d'atenció històrica i compara els processos actuals d'estigmatització amb els precedents del nazisme contra el poble jueu o els discursos que van propiciar el genocidi de Ruanda. "Despullar un col·lectiu dels seus drets fonamentals és el primer pas cap a la barbàrie", clamen.
El grup expressa el seu màxim escalf a les dones agredides, les seves famílies i la comunitat musulmana, recordant que un atac basat en la fe, el gènere o l'ús del mocador és "una ferida directa al cor de tota la ciutadania".
Des del diàleg interreligiós es reafirmen en el deure moral de respectar la igualtat essencial de cada ésser humà, assegurant que continuaran treballant per enfortir un teixit comunitari capaç de vèncer la por i la intolerància. El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa clou el manifest fent una crida a la societat civil i a les institucions per exigir una condemna ferma i sense matisos davant la proliferació dels delictes d'odi, apostant per la diversitat, el respecte i l'amistat com a premisses innegociables per a la convivència.
