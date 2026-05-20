Junts Manresa denuncia que la senyalització a terra per a invidents està mal feta al nou Guimerà
La formació presenta una moció al ple per reclamar al govern que encarregui una auditoria sobre el compliment del codi d’accessibilitat
Una segona moció, pactada amb ERC, Impulsem i el Grup Nacionalista, proposa mecanismes per millorar el servei interurbà de bus
"Els encaminadors a terra per guiar les persones invidents estan mal fets" a les obres de reurbanització dels carrers Guimerà, Pompeu Fabra, Saclosa i Carrió. Així de contundent s'ha mostrat el president del grup municipal de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, que ha informat que presentarà una moció al ple d'aquest dijous per posar-ho de manifest i reclamar solucions.
La moció reclama que l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem encarregui una auditoria sobre el compliment del Codi d’Accessibilitat de Catalunya en el Projecte de reurbanització del carrer Àngel Guimerà, i de les obres ja realitzades als carrers Saclosa, Carrió i Pompeu Fabra, concretament pel que fa a l’accessibilitat de persones amb deficiències de visió. També, que les deficiències detectades siguin corregides enguany.
Bacardit ha lamentat que la intervenció "no compleixi la normativa mínima d'accessibilitat" pel que afecta a les persones amb problemes de visió quan "l’accessibilitat universal a l’espai públic ha de ser una prioritat de les polítiques públiques d’intervenció a l’espai públic".
Millora del bus interurbà
A la mateixa roda de premsa, Bacardit ha explicat que, a iniciativa de Junts, s'ha pactat ERC, Impulsem i el Grup Nacionalista una moció per impulsar una proposta territorial de millora de la Xarxa de transport públic interurbà amb centralitat a Manresa.
El cap de Junts ha exposat que s'instarà el Govern de la Generalitat, i en particular el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a reconèixer la funció de Manresa com a capital de la Catalunya central i a tenir en compte aquesta centralitat en la valoració dels plans d'inversió i millora que presentin les empreses concessionàries dels serveis interurbans que connecten la ciutat i la comarca del Bages amb Barcelona, amb les capitals veïnes i amb els municipis del conjunt de la comarca.
L'Ajuntament de Manresa impulsarà un marc de treball tècnic amb participació dels serveis tècnics municipals, del Consell Comarcal del Bages i de les empreses concessionàries dels serveis de transport públic interurbà que operen en l'àmbit de Manresa i del Bages, amb l'objectiu d'elaborar una proposta territorial coordinada de millores i inversions que pugui ser incorporada als plans que aquestes empreses han de presentar a la Generalitat .
A més s'establirà que es prioritzi l'increment de freqüències entre Manresa i les capitals o polaritats veïnes; la millora de les connexions amb els municipis del Bages; el reforç de les expedicions en hores punta; una millor coordinació horària entre serveis; la millora de la informació a les persones usuàries; l'increment de la fiabilitat del servei; i l'adequació de la capacitat dels vehicles a la demanda real.
La moció també demana que, en aquesta taula de treball, es recullin i sistematitzin les demandes de la ciutadania, de les persones usuàries del servei, dels agents socials i econòmics i dels ajuntaments de la comarca, a fi que les propostes de millora responguin a necessitats efectivament acreditades del territori.
