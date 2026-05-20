L'Assemblea de centres de la Catalunya Central organitza a Manresa la jornada "Manifesta't per l'educació pública"
La iniciativa tindrà lloc aquest dissabte 23 de maig a l'Anònima, de 10 del matí a 8 del vespre
Hi haurà taller de pancartes, vermut amb converses, reivindicacions i reflexions sobre educació i concert final amb Standby
Coincidint amb una etapa especialment moguda pel que fa a l'educació a Catalunya i, precisament per això, l'Assemblea de centres de la Catalunya Central organitza aquest dissabte 23 de maig una jornada al recinte de l'Anònima de Manresa amb l'enunciat Manifesta't per l'educació pública. Començarà a les 10 del matí i acabarà al vespre.
A 1/4 d'11 del matí es farà una trobada de gegantons casolans amb ballada a càrrec de les famílies de l'escola Valldaura i de la colla gegantera de Manresa. A les 11 s'ha organitzat un taller de pancartes a càrrec de l'il·lustrador Joan Turu. A 1/4 d'1 del migdia, taller de danses tradicionals amb el grup Es Band Troband. A la 1 hi haurà vermuteig amb converses, reivindicacions i reflexions sobre educació a càrrec d'Óscar Arciniegas, Jordi Pons, Iris Maréchal, Jan Guimerà, Laura Escamilla, Montse Segon, Clara Fons i Erica Zeitz. Els actes s'acompanyaran amb paradetes informatives i ràdio en directe, i hi haurà espai de jocs per a canalla de 0 a 12 anys.
A les 4 de la tarda es farà la presentació de la Crec, la Caixa de Resistència Educativa de Catalunya. A 2/5 de 5, hi haurà la proposta veus joves per l'educació, a càrrec d'alumnes d'Arts Escèniques de l'Institut Lluís de Peguera. A les 5, micro obert de poesia combativa a càrrec de Sònia Moya. A 3/4 de 6, taller de freestyle i rap amb Bilal Montsech i Versembrat. A 3/4 de 7, ball de bastons amb la colla de bastoners Manrússia Van del Pal i, a les 7, concert de Standby.
