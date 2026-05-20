Les llars d'infants públiques de Manresa fan vaga amb la baixada de ràtios com a principal demanda

Les tres escoles bressol de la Generalitat i les cinc municipals s'han adherit a l'aturada i hi ha serveis mínims per atendre la canalla que hi ha anat igualment

Les educadores han baixat a Barcelona per participar en la manifestació que es fa aquest dimecres

Grup de treballadores d'escoles bressol de Manresa i el Bages que han fet vaga i han anat a la manifestació de Barcelona

Grup de treballadores d'escoles bressol de Manresa i el Bages que han fet vaga i han anat a la manifestació de Barcelona / Arxiu particular

Gemma Camps

Manresa

La necessita de baixar les ràtios és la principal reclamació en la qual coincideixen les llars d'infants consultades per Regió7 que aquest dimecres han anat a la vaga. A Manresa, tal com ha pogut confirmar aquest diari, s'hi han afegit totes les públiques -les cinc municipals i les tres de la Generalitat-, si bé les condicions d'unes i altres no són les mateixes i, en aquest sentit, les municipals tenen alguns avantatges. Hi ha serveis mínims en les vuit per poder atendre els infants que hi han portat els seus pares.

Després de les mobilitzacions de mestres i professors de primària i secundària de les darreres setmanes, aquest dimecres torna a ser el torn de les educadores de les escoles bressol, que ja van anar a la vaga el passat dia 7 d'aquest mes amb manifestacions a les quatre capitals de província. La pròxima convocatòria serà el 23 de juny, amb una vaga a tot l'Estat amb la mobilització a Madrid. Aquest dimecres, es fa una manifestació unitària a Barcelona, que ha sortit a les 12 del migdia de la plaça Universitat i ha arribat pels volts de les 2 a la plaça de Sant Jaume.

Manifestació a Barcelona d'aquest dimecres

Manifestació a Barcelona d'aquest dimecres / Arxiu particular

Més recursos per a l'educació inclusiva

A la llar d'infants L'Espurna de la Generalitat, Laura Gómez, la directora, ha informat que han fet vaga una vintena de les treballadores i n'han quedat cinc fent serveis mínims; si fa o no fa com en la majoria de centres. Per a ella abaixar les ràtios o posar una doble educadora o personal de reforç a les aules (que ja hi ha a les escoles bressol municipals) és una de les reclamacions més importants. També ha fet esment al tema de l'educació inclusiva, amb la petició de més recursos per fer-hi front, atès que és una necessitat que ha anat en augment amb els anys.

A la llar d'infants La Ginesta, també de la Generalitat, les demandes de la mestra Georgina Arànega són les mateixes. "La baixada de ràtios i millorar el suport als nens amb necessitats educatives especials". En aquest centre, les educadores han anat a Barcelona amb un minibús que han llogat.

Capçalera de la manifestació a Barcelona amb el lema "Dignitat pel 0-3"

Capçalera de la manifestació a Barcelona amb el lema "Dignitat pel 0-3" / Arxiu particular

A L'Espurna ho han fet amb cotxes particulars i amb la línia de bus. A la Picarol també hi han anat amb cotxes particulars perquè van intentar llogar un bus i no n'hi havia cap de disponible. Lluïsa Rota, la directora, també assenyala la baixada de ràtios i l'augment del personal com les necessitats més urgents. No són les úniques, però.

Reconeixement de l'etapa 0-3

Tal com explica Lídia Utrilla, representant del personal laboral del sindicat Ustec-Stes i de la Plataforma 0-3, d'àmbit estatal, de demandes n'hi ha un bon grapat i són les que s'estan negociant amb la Generalitat a través del Comitè intercentres. D'entrada, reclama que l'etapa de 0 a 3 sigui reconeguda com a etapa educativa, donada la seva importància en el creixement dels infants, garantint-ne la inversió pública. Ara no té aquest reconeixement. Quant a les ràtios, recorda que, mentre que la Unió Europea aconsella ràtios de 4 infants de 0 a 1 any per educadora, 6 per educadora pel que fa al grup d’1 a 2 anys i un màxim de 8 per al tram de 2 a 3 anys, a l’Estat espanyol aquestes quantitats fins i tot s'arriben a triplicar. En el cas de les criatures de 2 a 3 anys, hi pot haver fins a 20 infants per professional.

Al Bages, a banda de les tres llars d'infants de la Generalitat a Manresa esmentades n'hi ha una a Sallent i una a Sant Joan de Vilatorrada.

Manifestants a Barcelona amb les samarretes grogues que caracteritzen les mobilitzacions del col·lectiu educatiu

Manifestants a Barcelona amb les samarretes grogues que caracteritzen les mobilitzacions del col·lectiu educatiu / Arxiu particular

