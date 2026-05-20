Manresa acollirà una jornada de referència sobre Espais Familiars i primera infància
La trobada, que es planteja com un espai d’innovació pedagògica, tindrà lloc aquest divendres i l'organitza l'Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya
Reunirà professionals d’entitats públiques i privades de diferents municipis i vol posar l'accent en la necessitat de reivindicar aquests espais dins de les polítiques públiques i educatives actuals
Tindrà lloc a l'Espai Francesc d'Assís del convent de Santa Clara, que intervé en l'organització
Regió7/G.Camps
Manresa es convertirà aquest divendres 22 de maig en el punt de trobada de professionals vinculats amb la primera infància i amb els Espais Familiars d’arreu de Catalunya. Serà en el marc d'una jornada organitzada per l'Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya (APEFAC) amb la participació de l’Espai Francesc d’Assís (Fundació La Caixa) que hi ha al convent de Santa Clara, on tindrà lloc, que ofereix atenció a infants en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies.
La trobada reunirà a professionals dels Espais Familiars d’entitats públiques i privades de diferents municipis catalans amb l’objectiu de compartir experiències, metodologies i eines de treball, així com reforçar el suport mutu entre aquestes persones que treballen en l’acompanyament a infants i famílies durant les primeres etapes de vida.
Una eina clau
La jornada vol fer valdre la importància dels Espais Familiars com a recursos psicosocioeducatius essencials per al desenvolupament dels infants i per al suport a les famílies. Aquests Espais Familiars que acompanyen, sobretot, els 1.000 primers dies de vida, són considerats avui una eina clau de prevenció, socialització, educació i construcció de vincles saludables.
Els primers anys de vida són determinants en el desenvolupament emocional, cognitiu i social de les persones. En aquest sentit, els Espais Familiars ofereixen un entorn segur i professionalitzat on infants i adults poden compartir experiències, construir xarxa comunitària i rebre un acompanyament respectuós en els processos de criança i d'educació.
L'Espai Familiar de Manresa
L’Espai Francesc d’Assís de Manresa, a través del programa CaixaProinfància de la Fundació la Caixa, impulsa des de fa vuit anys un Espai Familiar que ha esdevingut un referent al territori. La iniciativa va néixer amb una clara voluntat innovadora i ha contribuït a marcar un punt d’inflexió en la manera d’entendre l’acompanyament educatiu i familiar en la petita infància amb una aposta per una mirada integral, preventiva i comunitària.
Aquest projecte ha permès generar espais de confiança i suport mutu entre famílies, infants i professionals, consolidant una metodologia basada en l’escolta, el vincle i l’acompanyament respectuós. Alhora, ha posat de manifest la necessitat de reforçar aquest tipus de serveis com a eina fonamental per prevenir desigualtats socials i afavorir el desenvolupament saludable dels infants.
Prevenir l'aïllament social
Els Espais Familiars també contribueixen a prevenir situacions d’aïllament social, reforcen les competències parentals i afavoreixen la creació de comunitats més cohesionades. En un context social marcat per la pressa, la soledat i les dificultats de conciliació, esdevenen avui una resposta innovadora i necessària.
La jornada d’aquest mes de maig posa especialment l’accent en la necessitat de reivindicar i reforçar aquests espais dins les polítiques públiques i educatives actuals. També vol visualitzar la importància de la col·laboració publicoprivada en l’àmbit educatiu i social, unint esforços entre administracions, professionals i entitats del territori.
Manresa, amb aquesta trobada lidera així una iniciativa que aglutina professionals d’Espais Familiars de diversos territoris de Catalunya en una aposta compartida per una educació més humana, preventiva i centrada en les persones des dels primers anys de vida.
Innovació pedagògica
La trobada es planteja també com un espai d’innovació pedagògica, d’intercanvi d’experiències i reflexió col·lectiva sobre els reptes actuals de la criança, de l’educació i de l’acompanyament familiar, posant al centre el benestar emocional dels infants i la construcció de vincles saludables des de la petita infància.
Què són els Espais Familiars?
Els Espais Familiars a Catalunya, que existeixen des de l’any 1987, són serveis psicosocioeducatius d’atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys, acompanyats per adults, on s’incideix en la qualitat de vida dels nens i nenes oferint un espai de trobada i de relació per compartir experiències; donant suport en la seva criança i educació en un clima distès, de confiança i d’acompanyament amb professionals; i on puguin desenvolupar totes les seves capacitats. Són serveis innovadors, flexibles a la diversitat del territori, preventius, oberts a tota la població i integrats en la xarxa comunitària. (Font: APEFAC)
