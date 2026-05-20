La manresana Carme Carrió parla d'inquietuds de la vellesa a través de relats divertits i originals
La presentació del llibre "Bells relats vells" es farà aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca del Casino de Manresa
El periodista Xavier Solà, que signa el pròleg, participarà en l'acte, i un dels alumnes de l'Escola d'Art que n'han fet les il·lustracions
La manresana Carme Carrió Salabernada, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, presentarà aquest divendres 22 de maig el seu cinquè llibre, Bells relats vells (Llibres Parcir), on torna a tractar l'envelliment i a criticar l'edatisme.
En aquesta ocasió, Carrió ha escrit cinc relats divertits i originals on s'acosta a les inquietuds de la gent gran, un tema en el qual ja ha incidit anteriorment directa o indirectament en cinc obres més: La vellesa. Realitat menystinguda, actiu emergent (2022), Converses amb dones centenàries. Un retrat de la longevitat (2024) i els contes La iaia Maria surt a passejar per la seva ciutat (2023) i La iaia Maria se'n va estudiar a la universitat (2025), il·lustrats per Carla Fernández.
Col·laboració intergeneracional
El llibre que presenta divendres també inclou il·lustracions, en aquest cas d'alumnes de l'Escola d'Art de Manresa, una col·laboració intergeneracional enriquidora que Carrió, que fa més de vint anys que lidera diversos projectes comunitaris de caràcter educatiu i veïnal, ha celebrat especialment.
La presentació serà a les 6 de la tarda a la sala d'actes de la Biblioteca del Casino amb la participació de l'autora acompanyada pel periodista Xavier Solà, autor del pròleg del llibre; Iris Bastidas, de l'Escola d'Art de Manresa, i un dels il·lustradors dels relats. Presentarà l'acte Mariona Homs, regidora de Drets Socials Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa.
La manresana ha trobat en el tema de l'envelliment un nínxol inesgotable, tal com demostren els sis llibres que ha publicat en els darrers quatre anys, que la converteixen en un exemple vivent d'allò que defensa: la fortalesa de les capacitats de les persones grans.
"La revolta dels cabells blancs"
Els relats, explica, exposen "situacions de dificultat amb què ens podem trobar" justament pel fet de tenir una edat avançada. Són històries fictícies (tot i que una en concret té molta part de realitat, tal com descobriran les persones que vagin a la presentació) que li serveixen per mostrar les capacitats que tenen per tirar endavant, lluny de la imatge que se sol tenir i donar de la vellesa com una etapa en la qual sembla que ja no hi poden haver projectes ni recursos. "Donen per parlar sobre l'edatisme i la manca de drets de la gent gran. Una crítica a les situacions adverses amb què es troben" i, per tant, també una crítica social. Ella en diu: "La revolta dels cabells blancs".
Les cinc històries
Hi ha la història dels problemes que ha d'afrontar una persona gran a qui apugen el preu del lloguer i no el pot pagar; la de l'Èric, un nen que vol adoptar uns avis perquè ell no en té; la d'uns avis que s'enamoren amb 90 anys; la d'una àvia a qui el seu fill fica en una residència tot i que ella no vol anar-hi i que s'espavila per poder entrar a viure en un espai de cohabitatge, i la d'uns avis que no tenen nets perquè els seus fills han decidit viatjar pel món en lloc de tenir fills.
La presència de Solà a Manresa té una raó de ser. Quan Carrió va escriure el primer llibre li va fer arribar. Aleshores, ell presentava el programa La Nit dels Ignorants i en va parlar. A partir d'aquí, va néixer una relació d'amistat i Solà s'ha anat fent ressò de les publicacions de Carrió, ara des del programa musical d'autor de Catalunya Música, Fixa't com sona, on ella tenia previst participar en l'edició d'avui dimecres.
