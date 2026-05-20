Aquest serà el recorregut del microbús al Centre Històric de Manresa: 15 parades cada 45 minuts

L'Ajuntament va anunciar ahir que el servei començarà a funcionar el 15 de juny vinent amb una prova pilot

El veïnat fa més de quinze anys que el reclama

Imatge d'un minibús Mercedes i del plànol del recorregut de l'L11 / Regió7

A partir del dilluns 15 de juny, i durant sis mesos, l'Ajuntament de Manresa durà a terme una prova pilot per oferir el servei d'un microbús públic pel Centre Històric de la ciutat. L'anunci, recollit ahir per Regió7, dona resposta a una reivindicació veïnal de més de quinze anys. La línia, batejada com l'L11, estarà operada per Bus Manresa i tindrà un recorregut circular de 4,6 quilòmetres en els quals farà 15 parades. Amb 19 expedicions diàries, la freqüència de pas serà de 45 minuts.

El recorregut s'ha acabat de dissenyar tenint en compte les aportacions de l'associació de comerciants, preveient parades que connecten amb els equipaments d'ús diari més importants: l'Ajuntament de Manresa, el CAP Barri Antic, l'Hospital de Sant Andreu, els Jutjats i el Mercat de Puigmercadal, entre altres. També connectarà amb altres línies del bus urbà de Manresa i enllaçarà fàcilment amb serveis interurbans clau, com l'autobús E-22 que connecta Manresa amb Barcelona, i la línia 760 que fa el recorregut entre Sant Joan de Vilatorrada i Navarcles, passant per la capital del Bages.

Tot, per facilitar la mobilitat en una zona de la ciutat caracteritzada per pujades i baixades a vegades pronunciades, que dificulta sovint els desplaçaments a peu.

El recorregut de la nova línia L11

El recorregut dela Línia 11 i les parades / Font: Ajuntament de Manresa / Autor: Jordi Cirera

Les parades de l'L11 seran:

  • Plaça Infants,
  • Puigmercadal,
  • Bilbao,
  • Casa Caritat,
  • Sant Andreu,
  • Museu del Barroc,
  • La Seu,
  • Jutjats,
  • Plana de l'Om,
  • Conservatori,
  • Mossèn Vall-Valldaura,
  • Nou de Valldaura,
  • Bruc-Renaixença,
  • Pompeu Fabra,
  • Ajuntament.

Cal remarcar que la parada a l'Ajuntament no serà a la plaça Major, com demanava el comerç, ni tampoc al carrer de Santa Llúcia, com havia insinuat el consistori, opció que no agradava als botiguers. Segons el mapa facilitat, serà abans de les fotomultes del carrer de Sobrerroca.

Els horaris

El recorregut de la nova línia L11 dilluns a divendres de 7.30 h a 21.40 h. El plànol i els horaris es poden descarregar en aquest enllaç.

