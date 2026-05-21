Càritas Manresa tem que l'onada de desnonaments deixi sense sostre el 85% de les persones que atén
L'entitat té el magatzem de la seva seu ple de mobles de famílies desnonades a les quals els guarda fins que trobin una llar
Voluntaris es cuiden de recollir el parament i fan la mudança quan cal amb la furgoneta d'un d'ells
El de l'habitatge ja fa anys que és al capdamunt de la llista de problemes dels usuaris de Càritas Arxiprestal de Manresa. Si ja és un drama per a una part important de la població, encara ho és més per a persones en situació de necessitat i de vulnerabilitat. La memòria que elabora l'entitat cada any fa temps que assenyala aquest tema com el hàndicap principal de les famílies que atén.
La memòria del 2024 situava en un 84,5% les persones ateses que vivien ocupant, de relloguer, acollides, a l’alberg o, directament, sense habitatge. La memòria corresponent al 2025, presentada recentment en l'assemblea anual, destaca que el 85% de les persones ateses estan en risc de perdre el seu habitatge perquè n'hi ha moltes que estan ocupant i hi ha hagut una acceleració dels processos d'execució de llançaments, fruit de la derogació de la moratòria de desnonaments.
Hi ha parròquies que també en guarden
Un exemple molt il·lustratiu d'aquesta crisi residencial, dels desnonaments i de la mobilitat dels usuaris de Càritas és que l'entitat té el seu magatzem ple de mobles de persones ateses que han hagut de marxar del pis o de l'habitació on vivien perquè les han fet fora i han anat a parar una pensió que els proporciona els serveis socials. Fins que no troben una nova llar, Càritas els guarda el parament. Voluntaris de l'entitat amb la furgoneta d'un d'ells -que fa la feina de formiga sense rebre res a canvi- van a buscar els mobles i els guarden al magatzem fins que la família propietària els pugui tornar a fer servir. Els viatges amunt i avall són constants. El magatzem està tan ple que fins i tot hi ha alguna parròquia que s'ha ofert a guardar mobles, explica Joan Grau, director de l'entitat a Manresa.
Populisme, racisme i deshumanització
Grau va lamentar en l'assemblea per presentar la memòria d’activitats de l’any 2025 i el pressupost d’aquest 2026, on també va intervenir personal tècnic contractat, “el populisme en alça, el racisme i la deshumanització actual”. Va agrair alhora la tasca de més de cent persones que fan voluntariat a la Càritas manresana.
Ajuda a 569 persones
A banda del tema de l'habitatge, de la memòria d’activitats del 2025, en destaca la cobertura que es va donar a 569 persones, 346 de les quals eren llars amb fills a càrrec. Per programes socials, en el d’acollida i acompanyament l’entitat va donar suport a 274 persones i 123 van rebre targetes moneder alimentàries; 28 persones van viure en algun dels cinc pisos d’acollida que gestiona l’entitat. Pel que fa al programa d’acompanyament sociolaboral, destaca que es van aconseguir 54 insercions, 26 en el sector del treball a la llar.
Dins del programa d’infància, adolescència i família, 42 joves van ser becats per participar en activitats extraescolars i 39 persones van ser ateses en el projecte d’acompanyament integral a les famílies. També remarca la participació de 116 persones en tallers d’alfabetització i 68 més en tallers inclusius. Finalment, el servei d’assessorament jurídic va atendre 36 persones.
Viabilitat econòmica
Pel que fa al tema econòmic, l’assemblea va aprovar el pressupost per a l’exercici 2026, que s’estima en 440.431 euros. Per tal de garantir la viabilitat econòmica, Càritas Arxiprestal de Manresa aposta per col·laborar amb empreses del territori mitjançant polítiques de responsabilitat social corporativa.
La foto de la furgoneta
La imatge que serveix per il·lustrar aquesta notícia té una història molt trista al darrere. Els objectes que s'hi veuen són d'una família -pare, mare i fill- que va haver de marxar de l'habitació que tenien rellogada perquè la persona a qui pagaven els 200 euros mensuals no els lliurava al propietari de l'habitatge sinó que se'ls quedava. Els inquilins no ho sabien i van rebre la pena màxima de ser enganyats i de perdre el sostre que tenien. Actualment, s'estan en una pensió que els han proporcionat els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix