L’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya, al CAP Bages, estrena nous punts d’atenció
S’habiliten espai a la primera planta per atendre personalment els usuaris
L’actual taulell de la planta baixa serà només per qui vagi a urgències o a radiologia
Regió7
L’Equip d’Atenció Primària Plaça Catalunya de Manresa, ubicat al CAP Bages, ha posat en funcionament aquesta setmana nous punts d’atenció a la ciutadania. Són a la primera planta de l’edifici. S'han habilitat amb l’objectiu de millorar la privacitat, la confidencialitat i el confort dels usuaris durant els tràmits administratius.
El nou espai disposa de taules d’atenció més accessibles i properes, que permeten els usuaris puguin seure davant dels professionals administratius per ser ateses amb més comoditat i discreció. Amb aquest canvi, ja no cal que passin pel taulell de la planta 0 per demanar hora de visita i fer altres tràmits administratius, sinó que poden adreçar-se directament a la primera planta del centre.
A diferència del taulell alt que hi havia fins ara a l’entrada del CAP Bages, a l’esmentada planta 0, l’atenció es farà en taules baixes, separades per uns plafons de fusta, que milloren la privacitat dels pacients. De la mateixa manera, qui tinguin visita al Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) poden continuar dirigint-se directament a la tercera planta del CAP, on també s’han modificat els punts d’atenció administrativa per fer-los més còmodes i adaptats a la nova línia d’atenció personalitzada.
Atenció més àgil i propera
Segons l’Institut Català de la Salut (ICS), la reorganització dels punts d’atenció a la ciutadania permet reordenar els fluxos d'usuaris dins del CAP Bages i reduir l’acumulació de pacients al vestíbul principal del centre, ja que el taulell de la planta 0 atendrà només qui dirigeixi al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Manresa i a Radiologia, serveis que es mantenen a la planta baixa de l'edifici.
Aquest nou model d’atenció “permet oferir una atenció més amable, àgil, propera i confidencial a la ciutadania, alhora que millora l’organització dels circuits dins del CAP Bages i redueix els temps d’espera”, destaca Berta Sarret, responsable de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania de l’ICS Catalunya Central. “Les experiències anteriors en altres centres demostren que l’atenció millora, no només per la proximitat i l'escolta, sinó també per la humanització dels espais”, assegura.
Noves pantalles
Paral·lelament, el CAP Bages també ha incorporat un nou sistema de crida que garanteix l'anonimat, ja sigui per dur a terme una gestió administrativa o bé anar a consulta. És similar al que ja funciona en altres centres del territori, com el nou CAP de Sant Fruitós de Bages, el CAP Sant Joan de Vilatorrada o el CAP Navàs, gràcies a la instal·lació de pantalles arreu del centre.
Per utilitzar-lo, els usuaris han de passar la targeta sanitària pel punt d’informació digital (Teseo) que trobaran al vestíbul de cada planta i seleccionar una de les opcions a la pantalla: “Vull ser atès” si necessiten atenció administrativa presencial o “He arribat al centre” si ja tenen una visita programada.
La màquina expedirà un tiquet amb un número de referència i indicarà a quina planta s’ha d’adreçar l’usuari. Un cop obtingut el tiquet, caldrà esperar-se en una de les sales d’espera fins que el número del tiquet aparegui a la pantalla, acompanyat d’un so d’alerta. En aquell moment, l’usuari podrà adreçar-se al punt d’atenció a la ciutadania o a la consulta que s’indica a la pantalla.
La pantalla Teseo també permet la realització d’alguns tràmits administratius habituals, com ara la impressió del pla de medicació o del justificant de visita.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius