L'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa s'adhereix a Recer
El 31 de maig el grup d'enterrament de l'entitat veïnal quedarà dissolt, decisió que es va prendre en assemblea amb pràcticament tots els vots emesos a favor
Aquest dissabte, 23 de maig, s'ha organitzat una xerrada informativa per explicar el funcionament de la cooperativa d'enterraments al local social de l'AV
La cooperativa d'enterraments Recer, de la qual va informar recentment aquest diari, creixerà aquest mes amb els socis del grup d'enterrament de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa. Aquest dissabte 23 de maig l'entitat veïnal ha organitzat una xerrada informativa sobre Recer i el seu funcionament pensant en les persones que hi entraran a formar part. Tindrà lloc a les 6 de la tarda al local social de l'ens veïnal, al carrer de Sant Joan número 34.
Tal com ha informat la junta de l'associació de veïns, en l'assemblea celebrada el passat 28 de febrer es va posar a votació la decisió que el grup d'enterrament passés a formar part de Recer, Cooperativa d'Acompanyament Veïnal. Es van recollir 87 paperetes de votació, 86 contenien un vot afirmatiu a la proposta; una en contra i hi va haver dues abstencions. A partir del 31 de maig el grup d'enterrament de l'associació de veïns quedarà dissolt.
Torn de precs i preguntes i refrigeri
La sessió informativa d'aquest dissabte anirà a càrrec de dues persones de Recer i inclourà un torn de precs i preguntes. La finalització de la xerrada es preveu a les 7 i en acabar se servirà un petit refrigeri. La junta de l'associació de veïns fa una crida als veïns a assistir-hi.
6.500 membres
Recer compta actualment amb 6.500 membres. Va néixer oficialment el dia 1 de gener del 2024. Es presenta com una cooperativa de persones consumidores i usuàries sorgida de les vocalies d’enterraments de les associacions veïnals. Treballa per donar un bon acompanyament a les famílies en un moment tan delicat com és el d'acomiadar un ésser estimat.
Els serveis que ofereix són els derivats de l’enterrament, acompanyats de la sensibilització ciutadana al voltant de la mort i dels valors i possibilitats de l’Economia Social i Solidària. Dimarts d'aquesta setmana va presentar a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino un servei per acompanyar els seus membres en tràmits jurídics lligats a la mort.
