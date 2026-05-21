Manresa allarga la tarifa plana per aparcar a la Reforma

Després de sis mesos de prova s’opta per donar continuïtat a la mesura

Imatge de l'aparcament de la Reforma La Seu-Centre / Arxiu/Oscar Bayona

Francesc Galindo

La tarifa plana per estacionar a l’aparcament de la Reforma, pàrquing La Seu-Centre de Manresa, per 4,95 euros té continuïtat. El ple ha aprovat la ratificació de la resolució de l’alcalde Marc Aloy per allargar la possibilitat d’aparcar 24 hores per menys de cinc euros.

Transcorreguts els 6 mesos de prova al pàrquing La Seu-Centre de Manresa s’ha valorat positivament continuar aplicant aquesta tarifa en el marc de la concessió administrativa amb l’empresa Estacionamientos y Servicios SA (Eysa), del grup Fomento.

Minut 103

La tarifa plana suposa que, a partir del minut 103, el preu que paga l’usuari ja no passa dels 4,95 euros, un preu que es manté fins a les 24 hores d’estacionament mentre que, abans, una estada de 4 hores tenia un cost proper als 10 euros, segons informació del consistori. En el balanç es destaca que les estades superiors als 103 minuts han crescut un 127% (de 6.633 tiquets venuts a 15.028) mentre que les curtes, de menys de 103 minuts, han baixat un 47% (de 9.080 tiquets a 4.785). L’estada mitjana dels conductors que fan servir la promoció se situa en les 4 hores.

El CCCB subverteix l'ideal de bellesa amb una exposició "revolucionària"

Manresa allarga la tarifa plana per aparcar a la Reforma

Una grua colpeja un pont a Sant Joan de Vilatorrada i talla el trànsit de matinada

Gemma Martínez serà directora d'EL PERIÓDICO a partir de l'1 de juny

La 25a edició dels Premis Fundació Lacetània de Manresa reconeix projectes sobre tecnologia, llengües, sostenibilitat i innovació social

El Cerdanya Film Festival "penja d'un fil" perquè l'Ajuntament de Puigcerdà "no garanteix la seguretat del Teatre Casino Ceretà"

Kit Digital, un model que ha transformat la gestió d'ajudes

Manresa dedicarà una plaça a la presidenta i fundadora de l'Associació de Veïns del Barri Antic, Mercè Angla
