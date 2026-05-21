Manresa allarga la tarifa plana per aparcar a la Reforma
Després de sis mesos de prova s’opta per donar continuïtat a la mesura
La tarifa plana per estacionar a l’aparcament de la Reforma, pàrquing La Seu-Centre de Manresa, per 4,95 euros té continuïtat. El ple ha aprovat la ratificació de la resolució de l’alcalde Marc Aloy per allargar la possibilitat d’aparcar 24 hores per menys de cinc euros.
Transcorreguts els 6 mesos de prova al pàrquing La Seu-Centre de Manresa s’ha valorat positivament continuar aplicant aquesta tarifa en el marc de la concessió administrativa amb l’empresa Estacionamientos y Servicios SA (Eysa), del grup Fomento.
Minut 103
La tarifa plana suposa que, a partir del minut 103, el preu que paga l’usuari ja no passa dels 4,95 euros, un preu que es manté fins a les 24 hores d’estacionament mentre que, abans, una estada de 4 hores tenia un cost proper als 10 euros, segons informació del consistori. En el balanç es destaca que les estades superiors als 103 minuts han crescut un 127% (de 6.633 tiquets venuts a 15.028) mentre que les curtes, de menys de 103 minuts, han baixat un 47% (de 9.080 tiquets a 4.785). L’estada mitjana dels conductors que fan servir la promoció se situa en les 4 hores.
