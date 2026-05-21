Manresa aprova un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

S’ha saltat la regla de tancar l’any amb més ingressos que despeses i la del límit de despesa

Pere Massegú, regidor d'Hisenda / Arxiu/F.G.

Francesc Galindo

Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha hagut d’aprovar un Pla Econòmic i Financer per assegurar el compliment de les regles fiscals que la liquidació de l’exercici municipal del 2025 ha posat al descobert que es vulneren.

El consistori manresà s’ha saltat la regla de tancar l’any amb més ingressos que despeses i la del límit de despesa.

El pla tindrà afectació els exercicis 2026 i 2027. Ara es trametrà al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, com a òrgan competent en tutela financera de les corporacions

locals, per a la seva aprovació definitiva. També, a la Comissió Nacional d’Administració Local.

La Intervenció General de l’Ajuntament va emetre el 30 de març un informe que conclou que la liquidació del pressupost de l’exercici 2025 en termes consolidats no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària ni la regla de despesa.

Marge de maniobra

Les dades consolidades a 31 de desembre de 2025 mostren que la capacitat de finançament (la diferència entre ingressos i despeses excloses operacions financeres) ha estat de menys 20 milions dels quals corresponen a l’Ajuntament 18,1 milions.

Pel que fa referència a la regla de despesa, l’excés de despesa respecte del límit computable, que es preveia que havia de ser del 3,2%, és de menys 16,9 milions d’euros, això suposa una desviació del 19,61%.

Segons el regidor d’Hisenda, Pere Massegú, «l’incompliment d’aquests objectius obliga l’Ajuntament a presentar un Pla Econòmic Financer”.

