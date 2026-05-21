Manresa dedicarà una plaça a la presidenta i fundadora de l’Associació de Veïns del Barri Antic, Mercè Angla
L’espai que durà el seu nom està situat entre el carrer de Serarols i la plaça del Carme
Mercè Angla Escaler, que havia estat presidenta i fundadora de l’Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa, tindrà una plaça dedicada a la seva memòria situada entre el carrer de Serarols i la plaça del Carme.
El ple municipal ha donat compte de la incoació de l’expedient perquè així sigui.
Mercè Angla va morir l’any 2010 als 81 anys d’edat. Activista veïnal, va fundar l’associació l ’any 1976 juntament amb una colla de joves del Barri Antic amb l’objectiu de dignificar un barri habitat bàsicament per gent treballadora.
Entre les seves reivindicacions també hi havia aconseguir escoles bressol i serveis per a la gent gran. Era l’època en què van començar a sorgir els moviments veïnals a la ciutat per reclamar millores generals i també que es tingués en compte l’opinió dels ciutadans a l’hora de planificar els barris. Els serveis, gairebé inexistents fins aleshores, van ser la seva gran lluita.
Reconeixement
La tasca d’Angla al capdavant de l’Associació de Veïns del Barri Antic va fer que el 2001 fos homenatjada amb motiu del 25è aniversari de l’entitat veïnal. Ja llavors va ser designada presidenta d’honor de l’associació en reconeixement a la seva tasca.
El 2009 va rebre un nou homenatge durant la presentació del calendari «Veïnes Ciutadanes». Aquell mateix any l’activista veïnal també va rebre un reconeixement durant les festes del barri. Va ser en el decurs del pregó que llavors va pronunciar un altre veí del Barri Antic, el president del Bàsquet Manresa i excap del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Manresa, Josep Vives.
Angla va formar part de la junta de l’associació fins a l’any 2006.
