El pintor Jaume Casacuberta tindrà una plaça a Manresa al final del carrer Gaudí
Va ser un dels grans representants de l'anomenada Escola Manresana
L'alcalde Marc Aloy ha signat la resolució per incoar l’expedient que permeti donar el nom de plaça Jaume Casacuberta Roma a l'espai situat al final del carrer de Gaudí de Manresa.
El pintor bagenc Jaume Casacuberta Roma va morir l'any 2020 a l'edat de 87 anys. Reconegut per la seva trajectòria com un dels artistes manresans més destacats del darrer mig segle, Casacuberta va néixer a la Colònia Jorba de Calders l'any 1932 i es va traslladar a Manresa el 1946 amb la seva família.
Representant de l'Escola Manresana
El pintor va estar vinculat tota la seva vida al Cercle Artístic de Manresa i va ser un dels membres fundadors del Grup 13. Algunes de les seves exposicions a la capital bagenca són la retrospectiva que va protagonitzar el 2013 a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, la mostra que va fer als jardins del domicili Fornells-Uró dos anys més tard i l'exposició de paisatges ignasians que es va poder veure per la Festa Major del 2017. Amb Casacuberta se'n va un dels grans representants de l'anomenada Escola Manresana.
