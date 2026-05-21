El pintor Jaume Casacuberta tindrà una plaça a Manresa al final del carrer Gaudí

Va ser un dels grans representants de l'anomenada Escola Manresana

Jaume Casacuberta, en una imatge del 2017 / Arxiu/Aleix Solernou

L'alcalde Marc Aloy ha signat la resolució per incoar l’expedient que permeti donar el nom de plaça Jaume Casacuberta Roma a l'espai situat al final del carrer de Gaudí de Manresa.

El pintor bagenc Jaume Casacuberta Roma va morir l'any 2020 a l'edat de 87 anys. Reconegut per la seva trajectòria com un dels artistes manresans més destacats del darrer mig segle, Casacuberta va néixer a la Colònia Jorba de Calders l'any 1932 i es va traslladar a Manresa el 1946 amb la seva família.

Representant de l'Escola Manresana

El pintor va estar vinculat tota la seva vida al Cercle Artístic de Manresa i va ser un dels membres fundadors del Grup 13. Algunes de les seves exposicions a la capital bagenca són la retrospectiva que va protagonitzar el 2013 a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, la mostra que va fer als jardins del domicili Fornells-Uró dos anys més tard i l'exposició de paisatges ignasians que es va poder veure per la Festa Major del 2017. Amb Casacuberta se'n va un dels grans representants de l'anomenada Escola Manresana.

