El ple de l'Ajuntament de Manresa comença amb una declaració institucional de rebuig a les agressions i als discursos d'odi
El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha tingut com a un dels seus primers punts la lectura d'una declaració institucional de condemna de l'agressió racista i islamòfoba a la baixada dels Drets i de rebuig als discursos d'odi a Manresa. El text, que ha estat llegit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, anava signat "per gairebé tots els partits polítics del ple", segons paraules del mateix alcalde, en referència al fet que Vox no s'hi ha adherit. De fet, la representant d'aquesta formació ha abandonat la sala en el moment de la lectura.
La declaració institucional, subscrita pels grups municipals d’ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista, condemna de manera “rotunda” l’agressió patida aquest cap de setmana per quatre dones musulmanes a la Baixada dels Drets, que van ser “insultades, vexades i agredides físicament per motius racistes i islamòfobs”. El text recorda que els fets van requerir atenció hospitalària per a les víctimes i van acabar amb la detenció de dos presumptes agressors acusats de delictes de lesions i d’odi.
El document va més enllà de la condemna dels fets concrets i carrega també contra els discursos polítics que, segons els grups signants, contribueixen a alimentar el clima de tensió social. “Aquesta violència no és un fet aïllat ni un atac fortuït”, afirma el text, que considera que els fets són “la materialització als nostres carrers de la proliferació de discursos islamòfobs i xenòfobs”. La declaració apunta directament contra “aquells partits polítics que generen el brou de cultiu ideal per a l’odi”, rebutjant “de manera contundent” l’actitud de formacions “suposadament democràtiques” que, segons denuncia, “flirtegen amb posicionaments obertament islamòfobs a les institucions”. Els grups signants sostenen que existeix “un vincle directe i indestriable” entre l’auge de proclames racistes i la violència física al carrer i alerten que els discursos que qüestionen els drets de ciutadania en funció de la religió, l’origen o la vestimenta “trenquen la cohesió social i legitimen els agressors a actuar amb impunitat”.
La declaració també expressa el compromís de l’Ajuntament amb la llei d’igualtat de tracte i no discriminació i amb “els valors antifeixistes, de convivència i de respecte a la diversitat”. Així mateix, el consistori es compromet a oferir suport jurídic i assessorament a les víctimes, sempre que aquestes ho sol·licitin. Finalment, el text agraeix la resposta ciutadana i dona suport a les mobilitzacions convocades aquests dies a la ciutat com a mostra de rebuig a l’agressió, inclosa la concentració celebrada a la mateixa Baixada dels Drets. “La por no pot guanyar l’espai públic”, conclou la declaració.
Minut de silenci
La sessió plenària d'aquest dijous també ha tingut un minut de silenci per mostrar el rebuig institucional davant del nou feminicidi succeït a Catalunya, el d'una veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada aquest dimarts presumptament a mans de la seva exparella. La mostra de condol s'ha celebrat al saló de sessions perquè a les 12 del migdia, l'hora que habitualment es fan a la plaça Major, es considera que els representants polítics encara no haurà acabat la sessió plenària del consistori.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix