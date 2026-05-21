UManresa premia treballs de recerca d'estudiants de Barcelona i Roquetes
La convocatòria dels premis ha rebut 87 estudis, la majoria d’ells relacionats amb salut
Estudiants de l'Escola IPSI i del col·legi Padre Damián Sagrados Corazones, tots dos de Barcelona, i de l'Institut Roquetes han estat els guanyadors de la 25a edició dels Premis UManresa a Treballs de Recerca de Batxillerat. Els premis s’han lliurat en el decurs d’un acte que ha aplegat prop d'un centenar de persones, entre estudiants i acompanyants.
L’objectiu d’aquests premis és reconèixer l’esforç dels alumnes i fer valdre la rellevància de l’estudi i la investigació en aquesta etapa educativa. També reconèixer la tasca dels tutors. Els guardons s’estructuren en tres modalitats, que coincideixen amb els principals àmbits d’expertesa d’UManresa: Salut, Economia i Empresa, i Educació.
Àmbit de salut
En la modalitat de Salut s’ha premiat el treball titulat ‘Mumo! Jugar per Combatre l'Alzheimer’ d’Oriol Tafalla Barberà de l’Institut Roquetes. El jurat ha destacat que el treball de Tafalla "esdevé una contribució significativa tant al coneixement com a la pràctica sanitària, especialment per la seva voluntat d’aplicar solucions innovadores orientades a aquest col·lectiu". Mumo és una variant del clàssic tres en ratlla que aborda diversos àmbits de l’estimulació cognitiva d’una manera accessible i planera, fet que segons el jurat "en reforça el valor aplicat i social".
L’accèssit d’aquesta modalitat ha estat per al treball ‘El so dels records (efecte de la música en persones amb deteriorament cognitiu a causa de les drogues)' d’Aran Vilagran Díaz, del Col·legi Cultural de Badalona.
Educació
En l’àmbit de l’Educació, el primer premi ha estat per al treball ‘Educació financera, una assignatura pendent?’ de Max González, de l’Escola IPSI de Barcelona. Segons el jurat, aquest és un treball que "convida a explorar la realitat de l'educació financera entre els joves de Catalunya, amb l’objectiu d'afavorir la seva autonomia econòmica i proporcionar les eines necessàries per prendre decisions responsables". Va acompanyada d'una aplicació mòbil destinada a joves i adaptada per poder ser utilitzada a les aules escolars. El jurat el destaca per "l’enfocament pràctic i conscient i per la promoció de valors de responsabilitat, planificació i prevenció vers la fragilitat econòmica i les dificultats que es poden trobar els joves en el seu camí cap a la independència".
L'accèssit d’aquesta modalitat s’ha atorgat al treball ‘Fake news. L’amenaça invisible del segle XXI’ de Núria Serracanta Ventura, de l’Institut Pius Font i Quer de Manresa.
Economia i Empresa
El d’Economia i Empresa ha estat per a ‘El futbol base: la solució per l'èxode rural a Catalunya’ de Nehuén Cirillo Veltri, del col·legi Padre Damián Sagrados Corazones de Barcelona. Segons el jurat, el treball destaca per "la seva qualitat i amplitud, i per abordar amb rigor una problemàtica territorial rellevant com és l’èxode rural a Catalunya, proposant el futbol base com a eina de dinamització social i econòmica".
S’ha concedit un accèssit al treball titulat 'Projecte Zylen: el camí de l'emprenedoria jove' d’Isis Palomar Davila de l’Institut Taradell de Taradell.
Esperit crític per combatre la desinformació
L’acte va incloure una xerrada de Cristina Figueras, responsable d’Educació de Verificat, una entitat independent i sense ànim de lucre dedicada a combatre la desinformació a Catalunya.
Figueras va alertar que la desinformació «posa en risc el sistema democràtic» i va advertir que no qüestionar els continguts que es consumeixen i es comparteixen a les xarxes socials «ens fa còmplices de perpetuar-la».
Durant la seva intervenció, va referir-se a l’excés d’informació de baixa qualitat, sovint generada amb intel·ligència artificial; al disseny de les plataformes digitals per captar i retenir l’atenció, i al creixement de la desconfiança envers els mitjans de comunicació. Davant d’aquest escenari, va defensar la necessitat de fomentar una «confiança crítica», basada a fer-se preguntes, contrastar fonts i saber on buscar respostes fiables.
Figueras també va reivindicar el valor del coneixement científic davant dels relats simplificadors, recordant que «el relat mata la dada». En aquest sentit, va proposar quatre preguntes clau per verificar la informació: quin impacte emocional busca generar, qui n’és l’autor, si es pot contrastar amb fonts fiables i si les proves que aporta són verificables.
El valor del procés en l’aprenentatge
El degà de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa, Marc Bernadich, va ser l’encarregat de donar la benvinguda als assistents. Va valorar l’esforç dels estudiants i va afirmar que “Els premis són importants, però encara ho és més el camí que hi ha al darrere: és en aquest procés on es construeixen persones capaces d’aportar valor als altres perquè, més enllà del talent, el compromís i la perseverança són el que acaben marcant la diferència”.
La cloenda va anar a càrrec del regidor d’Universitats de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila, que va destacar la integració de la universitat en l’ecosistema ciutadà que permet format bons professionals. Als joves estudiants els va recomanar que siguin disruptius, que provin i s’equivoquin i que aprenguin de l’error.
Els primers premis estan dotats amb 700 euros i els accèssits amb 300. En el cas dels treballs guanyadors, tots els centres reben també un ajut de 150 euros i els estudiants premiats poden accedir a la docència gratuïta per a un primer curs de qualsevol de les titulacions de grau que s’imparteixen a UManresa. Els premis estan patrocinats per Denso Barcelona en el cas de la modalitat d’Economia i Empresa, Occident en el de Salut i Control Sistemes en la modalitat d’Educació.
La convocatòria ha rebut un total de 87 treballs. D’aquests, 53 competien en la modalitat de Salut, 14 en la d’Economia i Empresa i 20 en la d’Educació.
