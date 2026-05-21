Valentí Martínez participa a l’Helix Summit México 2026 per abordar els reptes del lideratge i la innovació en salut
L’exdirector general d’UManresa representa el Campus Manresa en una trobada internacional que reuneix experts de gairebé una vintena de països
Ruben Costa
El doctor en Psicologia, Valentí Martínez Espinosa, que va ser director general d'UManresa, participa a l'Helix Summit México 2026, un congrés internacional dedicat a la innovació en l’educació contínua en salut, que se celebra del 19 al 22 de maig entre Ciutat de Mèxic i Cuernavaca. La trobada reuneix directius hospitalaris, institucions acadèmiques, empreses tecnològiques i professionals sanitaris amb l’objectiu de debatre, innovar i cocrear el futur de la salut, la tecnologia i la formació dels professionals del sector.
Martínez hi participa en representació d'UManresa, que és una de les coorganitzadores del summit, conjuntament amb la Universitat de Barcelona i altres entitats internacionals. Helix va néixer l’any 2025, anomenada prèviament Helix Barcelona 2025, amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència internacional en l’àmbit de la formació contínua en salut, i aquesta segona edició s’ha traslladat a Mèxic, amb una clara vocació llatinoamericana. Aquesta edició ha tingut l'assistència de 350 persones, les quals fan una representació d'una vintena de països Europeus i Llatinoamericans. Durant el congrés, Martínez presenta una comunicació centrada en lideratge i valors dins les organitzacions sanitàries i modera diverses taules rodones sobre lideratge en el sector salut. Segons explica, la seva participació combina la representació institucional amb la reflexió sobre els grans reptes que afronta actualment el sistema sanitari, especialment en l’àmbit de la gestió de les persones, el talent i la transformació de les organitzacions.
L’edició d’enguany posa el focus en la innovació aplicada a l’aprenentatge en salut, les noves metodologies formatives i l’impacte de les tecnologies emergents. El programa inclou conferències internacionals, tallers i sessions sobre realitat virtual, simulació clínica i intel·ligència artificial aplicades a la formació dels professionals sanitaris. Un dels aspectes destacats del summit és la possibilitat de visitar alguns dels hospitals privats més importants de Mèxic per conèixer experiències innovadores vinculades a la digitalització, la gestió del talent i la millora de l’atenció assistencial. Aquesta experiència permet compartir coneixement i detectar iniciatives extrapolables a altres contextos internacionals.
Per a Martínez, la participació del Campus Manresa en aquest esdeveniment “és una oportunitat molt important per donar visibilitat internacional a la feina que es fa des de Manresa”. També destaca que aquests espais afavoreixen la creació d’aliances entre institucions d’Europa i Llatinoamèrica per impulsar projectes innovadors amb impacte directe tant en la formació dels professionals com en la qualitat assistencial.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius