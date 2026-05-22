El Casal-Ot de Creu Roja al Bages inicia una nova etapa gestionat directament per l’Ajuntament de Manresa
L'entitat diu que el relleu representa una oportunitat per garantir la continuïtat d’un servei consolidat i adaptar-lo als reptes socials i educatius actuals i futurs
El centre obert ofereix actuacions educatives i de suport integral a infants d’entre 3 i 12 anys
Regió7
El Centre Obert Casal-Ot, situat a la plaça del Mil Centenari de Manresa, inicia una nova etapa i passarà a ser gestionat directament per l’Ajuntament de Manresa. Fins avui dia Creu Roja al Bages és l’entitat que ha liderat la gestió durant més de 35 anys.
El Casal-Ot, en funcionament des del març de 1990, s’ha consolidat com un recurs socioeducatiu de referència a la ciutat, orientat a la promoció del desenvolupament integral dels infants.
En el marc d’un acord entre la Direcció General d’Atenció a la Infància, l’Ajuntament de Manresa i Creu Roja al Bages, el projecte es va constituir com a Centre Obert per a infants d’entre 3 i 12 anys, per oferir un conjunt d’actuacions educatives i de suport integral adaptades a les seves necessitats.
Més de tres dècades
En aquest moment de transició, es considera especialment oportú reconèixer i fer valdre la tasca desenvolupada al llarg d’aquest període per totes les persones i institucions que han fet possible el projecte. La Creu Roja al Bages expressa el seu agraïment a l’equip tècnic, a totes les entitats col·laboradores, a les administracions implicades, al voluntariat i a totes les persones que han contribuït al desenvolupament i han format part del Casal-Ot durant aquestes més de tres dècades.
L’assumpció de la gestió per part de l’Ajuntament de Manresa representa una oportunitat per garantir la continuïtat d’un servei consolidat i adaptar-lo als reptes socials i educatius actuals i futurs.
