Detenen a Manresa membres d'un grup criminal molt actiu que cometia furts en busos entre Barcelona i Terrassa
El grup estava format per vuit persones que col·laboraven habitualment i acumulaven 16 fets delictius
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa membres d'un grup criminal que operava cometent furts en autobusos entre Barcelona i Terrassa. El Pla Kanpai desplegat arreu de Catalunya des de fa un any s’ha estès a la xarxa de transports d’autobusos de Barcelona actuant de manera intensiva sobre els delinqüents persistents que es mouen en aquest mitjà de transport. Les investigacions desplegades des de finals del mes de novembre fins ara han comportat una reducció del 40,7% dels fets delictius durant el primer trimestre de 2026 respecte al mateix període de 2025, passant de 605 a 359 delictes mensuals de mitjana.
La investigació s’ha centrat en els grups amb més impacte delictiu, fet que ha permès desmantellar cinc entramats criminals amb una elevada incidència delinqüencial. Un d'aquests grups es va detectar per una elevada incidència de delictes a les zones de Sabadell i Terrassa, on es van identificar els furtadors més actius. Aquest grup estava format per vuit persones que col·laboraven habitualment i acumulaven 12 fets a Barcelona i 4 a Terrassa. Es van efectuar detencions a Barcelona, Terrassa i Manresa, i fins a la data d’avui no s’ha tornat a constatar la seva activitat delictiva.
A tot Catalunya, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona i amb la col·laboració de Transports Metropolitans de Barcelona han detingut, en quatre mesos, 85 delinqüents persistents que acumulen 628 antecedents policials i han desarticulat cinc grups criminals especialitzats en furts als busos. Les víctimes són majoritàriament dones, persones d’edat avançada o amb mobilitat reduïda, usuaris amb cotxets infantils i turistes. Els autors seleccionaven víctimes vulnerables en autobusos amb molta densitat de persones. Entre els mètodes més habituals destaquen la tècnica de la “crossa”, l’actuació coordinada en grup, generar aglomeracions i l’aproximació amb falsos pretextos d’ajuda. Els objectes sostrets eren majoritàriament telèfons mòbils, carteres i targetes bancàries, que posteriorment s’utilitzaven per cometre estafes, compres fraudulentes i accedir de manera il·lícita a dades personals i financeres. En alguns casos, els autors arribaven a cometre diversos furts consecutius en un sol trajecte.
Els grups criminals investigats presentaven una alta itinerància: a través de la coordinació europea els investigadors han rebut informació relacionada amb detencions a altres països, després d’haver ser detinguts a Catalunya.
