Els pressupostos permetran que el Govern destini més diners dels previstos al nou pavelló de Manresa
Després del pacte amb ERC, la intenció de la Generalitat és aportar una quantitat superior a la reservada inicialment per a l'equipament esportiu
L'aprovació dels pressupostos permetrà que la Generalitat destini més diners dels previstos inicialment al nou pavelló municipal de Manresa. Després de l'acord al respecte entre l'Executiu i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -els Comuns ja s'hi havien mostrat favorables-, l'Administració vol desenvolupar grans plans que han estat àmpliament difosos, com l'acció exterior, amb l'obertura de noves delegacions, o la línia ferroviària orbital.
Però l'equip que presideix el socialista Salvador Illa també aspira a tirar endavant o reforçar altres iniciatives. I les instal·lacions en què ha de jugar les pròximes temporades el Bàsquet Manresa, entre altres clubs de la capital del Bages, n'és una d'elles. La visita a la ciutat del conseller d'Esports, Berni Álvarez, aquesta mateixa setmana va servir per reiterar el suport del Govern, la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports estatal al futur equipament.
Álvarez no va concretar llavors si les xifres anunciades per a la suposada reforma del Nou Congost coincidirien amb les quantitats reservades a l'obra nova que substituirà la modificació que no es durà a terme. La Generalitat volia esperar als pressupostos per confirmar la seva intenció d'incrementar aquesta partida. El cost provisional és de trenta milions, aproximadament. En el passat, aquestes tres institucions i l'Ajuntament de Manresa ja havien pactat assumir equitativament dos terços d'aquesta xifra.
El Consistori que lidera Marc Aloy té garantit igualment un crèdit de l'Institut Català de Finances per al pavelló. La capacitat de despesa del projecte de pressupost presentat per la Generalitat al Parlament arriba pràcticament als 50.000 milions d'euros. Els comptes porten tres anys congelats.
Subscriu-te per seguir llegint
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor