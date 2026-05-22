La funerària Mémora reconeix Manresa amb el segell "Ciutat que cuida"
El reconeixement valora el compromís del municipi amb l’impuls de polítiques públiques centrades en la salut, l’habitatge, la mobilitat o el final de vida
Regió7
La Fundació Mémora i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han atorgat el segell de qualitat "Ciutat que Cuida" a Manresa, en el marc del projecte de la Fundació Mémora "Ciutats que cuiden", centrat a transformar les ciutats en espais més empàtics i solidaris amb els col·lectius més vulnerables. Es tracta d’un reconeixement que certifica el compromís i la tasca de les administracions locals amb la implantació de polítiques públiques centrades en l’atenció als col·lectius que pateixen risc d’exclusió social. El segell avalua fins a nou categories que van des de la llar, els serveis de proximitat, la mobilitat, el medi ambient, la salut, la participació, la comunicació, la igualtat d’oportunitats i, finalment, el final de vida.
Per avaluar-ho, s’utilitza una metodologia basada en 78 indicadors i en l’anàlisi dels programes impulsats per cada municipi, fet que permet obtenir una visió global del grau de desenvolupament de polítiques centrades en la cura i situar cada ciutat en funció del seu compromís amb el benestar de la ciutadania. En el cas dels indicadors relacionats amb el final de vida, es tenen en compte aspectes com la cobertura de l’atenció pal·liativa, el percentatge de persones que disposen d’un document de Voluntats Anticipades, la soledat no desitjada i les defuncions en solitud. D’altra banda, en la categoria de la llar, es tenen en consideració indicadors com el percentatge d’edificis plurifamiliars amb servei d’ascensor, el valor mitjà per metre quadrat tant de compra com de lloguer, així com el percentatge de despesa destinada a l’habitatge i als seus costos associats, entre d’altres.
Juntament amb Manresa, altres ciutats com Santander, Las Palmas de Gran Canaria, Logronyo, Jerez de la Frontera i Santurtzi també han aconseguit aquest reconeixement. En el cas de Manresa, els resultats reflecteixen un elevat grau d’implantació del model, amb avenços destacats en diferents àmbits vinculats a la cura.
