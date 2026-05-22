La inversió per millorar l'espai públic a Manresa aquest 2026 és de rècord: 2,5 milions d'euros
En deu anys d'ençà que el 2017 l'Ajuntament va decidir destinar una partida anual a arreglar voreres, calçades, parcs infantils i camins rurals, s'hi hauran invertit 12,5 milions
És una quantitat que s'acosta als 15 que l'auditoria de l'espai urbà va indicar que calien per arreglar els vials en mal estat, però l'alcalde assegura que "això no acaba aquí" i que caldrà seguir invertint
El Pla de Millora de l'Espai Públic fa deu anys aquest 2026 i arriba a la dècada amb una inversió de rècord. Per primera vegada s'invertiran a la millora de voreres, calçades, parcs infantils i camins rurals 2,5 milions d'euros, una xifra que, juntament amb les dels nou anys anteriors (el milió anual del 2017 al 2023 i el milió i mig del 2024 i del 2025) suma 12,5 milions d'euros.
Tot i que és una quantitat que s'acosta als 15 milions que, segons l'auditoria de l'espai urbà del 2016, calien per reparar tots els vials que es trobaven en mal estat, l'alcalde Marc Aloy ha assegurat que "això no acaba aquí", en el sentit que l'aposta del govern és continuar invertint any rere any per millorar l'espai públic. El que no ha assegurat és si la xifra rècord d'enguany es mantindrà el 2027. Sí que ha dit que, malgrat que hi haurà eleccions municipals, com que el pressupost el farà el consistori actual, se seguirà efectuant aquesta inversió tan necessària.
"Eren coses petites"
Tornant al tema de l'auditoria, Mariana Romero, regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, ha puntualitzat que aquell estudi el que va fer va ser recollir les reparacions que s'havien de fer, però que "eren coses petites", mentre que el pla de millora ha inclòs actuacions molt més ambicioses, per exemple, eixamplar tota una vorera i posar-hi arbrat. Ha posat com a exemple la de les Bases de Manresa, inclosa en el pla del 2025 i que ja s'ha acabat; i les que es faran amb el pla del 2026 al carrer de Saclosa, de manera que sigui un passeig arbrat fins a la plaça Catalunya (ara acaba a l'altura del carrer del Bruc), i al carrer de la Séquia venint de la carretera de Vic, que canviarà la vorera minúscula actual per un vial amb plataforma única fins al gir al tram que va a parar al Passeig.
"Una ciutat endreçada"
Tant Romero com l'alcalde han posat l'accent en la importància que suposa el pla per tenir una "ciutat endreçada". Aloy hi ha afegit els temes de la neteja, dels residus i de la jardineria. Ha destacat el valor del "dia a dia" i de tenir "una mirada sensible", per exemple, a l'hora d'ampliar les voreres pensant en la seva accessibilitat, al costat de grans projectes com la transformació que estan vivint el Guimerà, el polígon del Pont Nou, la Fàbrica Nova i l'Anònima.
Pel que fa al Pla de Millora de l'Espai Públic d'enguany, ha avançat que "ja s'han engegat les licitacions" i que a l'estiu es farà la part d'asfaltatge. Romero ha desglossat les actuacions que es portaran a terme amb els 2 milions i mig. Ha informat quant al pla de l'any passat que va tard perquè les licitacions es van endarrerir. Les calçades ja es van fer, però encara queden actuacions pendents.
La regidora i l'alcalde han posat l'accent en el fet que les actuacions que s'han dut a terme fins ara estan molt repartides per tota la geografia de Manresa, en el sentit que hi ha un equilibri de la inversió en els diferents barris, que són una font d'informació bàsica a l'hora de determinar les actuacions. Aloy ha apuntat que, evidentment, vials amb una concurrència destacada, com és el cas de les Bases, on hi ha els equipaments universitaris, és lògic que es facin sencers quan s'amplien.
Les actuacions
Pel que fa a la millora de voreres, espais de vianants i guals (rebaix de la vorera), aquest 2026 es treballarà en 24 punts (el doble que l'any passat) i s'hi destinarà 1 milió.
Voreres i espais de vianants
- Anna Solà
- Escales Puigberenguer
- Ferrer Vidal
- Font dels Capellans
- Gravera
- Guix
- Jacint Verdaguer
- Joan Farrés
- Josep Lluís Sert
- Pedraforca
- Saclosa
- Salvador Espriu
- Santpedor
- Séquia
Guals de vianants
- Cintaires
- Gaudí
- Joan Miró
- Numància
- Pont de Vilomara
- Providència
- Sagrada Família
- Sant Joan
- Sant Magí
- Vic
A les calçades s'hi destinaran 600.000 euros i se'n pavimentaran 11 en diferents punts de la ciutat per millorar prop de 23.000 m2 de superfície.
- Sant Antoni Maria Claret
- Canonge Montanyà
- Carrió
- Dibuixant Vilanova
- Divina PAstora
- Francesc Moragas
- Gaudí
- Joan Fuster
- Josep Guitard
- Plaça Cost
- Trieta
Igualment, també es dobla l'import destinat als parc infantils, amb 240.000 euros.
- Cal Gravat
- Plaça del 8 de Març
- Abat Oliba
- Saragossa
- Creu Guixera
Quant als camins rurals (Manresa té una xarxa de camins rurals de 2.000 km, han precisat), s'hi destina un pressupost de 192.561 euros i es milloraran 24 punts, dels quals destaquen, pel seu abast, les millores al camí del Raval de les Farreres, al mur el camí Torre d'en Vinyes, el camí del Mas Terrós, el de les Aigües i de camí sud del Mas d'en Pla.
Les actuacions de mantenimet
Com ja s'ha fet els dos anys anteriors a partir de l'increment de mig milió de la partida inicial, s'ha contractat una empresa externa per reforçar les actuacions més petites de manteniment de l'espai públic. Romero ha detallat que el 2025, per exemple, aquests diners van servir per renovar 40 bancs i fer reparacions en 35 més. A banda, es van fer intervencions puntuals en diversos trams de carrers, calçades, parcs infantils i camins rurals. Enguany, es destinaran 200.000 euros a reposar 56 bancs i a repintar-ne i arreglar-ne 70 més (70.000 euros), a intervenir en voreres (200.000) i a millorar camins rurals (30.000).
