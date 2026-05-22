La jornada d'Espais Familiars a Manresa reivindica que esdevinguin un servei universal de suport a la criança
La trobada organitzada per l'Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya a l'Espai Francesc d'Assís del Convent de Santa Clara ha servit per intercanviar experiències, metodologies i reflexions
S'ha constatat que els programes d’acompanyament i suport a la criança durant la primera infància afavoreixen una millor preparació escolar i un desenvolupament emocional i cognitiu més saludable
Regió7/G.C.
L’Espai Francesc d’Assís del convent de Santa Clara de Manresa ha acollit aquest divendres la trobada trimestral de l'Associació de Professionals d’Espais Familiars a Catalunya (APEFAC), una jornada que ha reunit professionals d'Espais Familiars d’arreu del país dedicats a l’acompanyament de les famílies i de la petita infància.
La sessió ha esdevingut un espai d’intercanvi d’experiències, de metodologies i de reflexions entorn del model d’acompanyament als Espais Familiars, així com de suport mutu entre professionals per continuar treballant en favor del benestar i del desenvolupament saludable dels infants.
Presència local
Ha comptat amb la participació de tècnics de serveis socials i d'infància de l’Ajuntament de Manresa, així com de representants d’entitats de la ciutat com el CDIAP i Creu Roja. També hi han participat representants de la direcció científica de la Universitat Ramon Llull vinculats a un projecte de desenvolupament i suport als Espais Familiars impulsat a través del programa CaixaProinfància.
Durant la trobada, les professionals han fet valdre l’enriquiment pedagògic que comporta compartir diferents metodologies de treball orientades al desenvolupament integral de l’infant. Igualment, s’ha abordat la dificultat que experimenten alguns territoris per garantir la continuïtat dels Espais Familiars, atès que sovint depenen de línies de finançament inestables, subvencions puntuals o de la iniciativa d’entitats socials i fundacions privades.
Impacte preventiu
En aquest sentit, les participants han reivindicat la necessitat de consolidar els Espais Familiars com un servei universal de suport a la criança, destacant el seu impacte preventiu i social. Diversos estudis internacionals evidencien que els programes d’acompanyament i suport a la criança durant la primera infància contribueixen a una millor preparació escolar, a un desenvolupament emocional i cognitiu més saludable i, fins i tot, a una menor necessitat de recurrència a serveis pediàtrics o especialitzats gràcies al suport preventiu i a la detecció precoç. Igualment, s’ha compartit que els infants que han participat en Espais Familiars solen mostrar una millor vinculació posterior a l’escola, amb més capacitat de relació, adaptació i seguretat emocional.
Les participants han subratllat que l’atenció i l’acompanyament durant els primers 1.000 dies de vida són determinants tant per al desenvolupament emocional, social i cognitiu dels infants com per al benestar futur de la societat en el seu conjunt. "Són espais profundament preventius i imprescindibles en una societat que ha de saber cuidar aquests anys d’or de la vida humana", han assenyalat.
La jornada ha conclòs amb una dinàmica compartida en què han emergit paraules com “enriquiment”, “unió”, “teixit”, “esperança”, “agraïment”, “connexió”, “presència” i “qualitat humana”, sintetitzant l’esperit de la trobada, que ha reforçat els vincles entre professionals i que ha aportat energia i motivació per continuar apostant per aquests espais preventius i d’acompanyament a la criança.
